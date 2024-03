Chiusura Technisub, la mobilitazione della val Bisagno per proteggere i lavoratori

Genova. Per la città di Genova è stata una vera e propria doccia fredda, ma per la Val Bisagno potrebbe essere un vero e proprio terremoto, con in ballo di futuro di 45 persone e relative famiglie e l’evaporazione di uno dei ultimi centri produttivi di un territorio che in passato faceva da locomotiva cittadina per il reparto manifatturiero.

Parliamo della notizia sulla futura chiusura dello stabilimento di Struppa della Technisub, storica azienda leader nella subacquea, che in queste ore sta scuotendo la Val Bisagno ma non solo. E così si è mobilitata tutta la parte politica della vallata. “Un problema davvero importate per il nostro territorio – commenta il presidente del Municipio IV Media Valbisagno Maurizio Uremassi – e soprattutto per le famiglie coinvolte. Oggi incontrerò i rappresentanti dei lavoratori per capire tutti i dettagli di questa situazione ed eventuali margini di manovra che possano interessare la nostra area. Va detto che una vertenza del genere deve arrivare ai livelli più alti dell’amministrazione pubblica, per cui oggi stesso invierò comunicazioni al Sindaco e al presidente di Regione Liguria per affrontare la situazione con il più alto profilo politico possibile. Chiaramente servirebbe la mobilitazione anche del governo, cosa che chiederemo”.

Anche il Partito Democratico, all’opposizione nel parlamentino della Media Valbisagno, si è mobilitato, richiedendo una commissione straordinaria alla quale invitare anche i lavoratori stessi: “La perdita di una azienda nel nostro territorio è una sconfitta per lo sviluppo economjco del quartiere e soprattutto per le 45 famiglie che rimarranno su cui graverà una incognita occupazionale”, si legge nella nota stampa.

Rincara la dose il consigliere dem Roberto Zattini: “Notizia pessima e che purtroppo si inserisce in un contesto sempre più negativo per la vallata, dove in questi anni e in questi mesi le chiusure di attività più o meno grandi non si contano più. Deve essere cambiata la visione su questi territori, cosa che l’attuale amministrazione comunale non sta facendo. Il Waterfront, il grande quartiere che idealmente chiude la Valbisagno, è un’occasione persa. Invece di palazzine si poteva costruire una università del mare, coinvolgendo le tante aziende del territorio, compresa la Technisub, che invece oggi è destinata alla chiusura“.

Technisub, che è controllata dalla francese Aqualung (fondata da Jacques-Yves Cousteau), cesserà progressivamente la produzione fino ad arrivare allo stop completo nel marzo 2025.

Aqualung ha comunicato in una nota che, negli ultimi anni, Aqualung “ha dovuto affrontare notevoli sfide che hanno inciso pesantemente sui propri flussi di cassa“. E «nell’ambito della sua trasformazione, il gruppo ha adottato provvedimenti al fine di ridurre i costi fissi e ripristinare la propria crescita durevole a lungo termine grazie ad un’organizzazione più flessibile ed efficiente“.