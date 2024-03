Chiusura Technisub, la Fiom scende in piazza: lunedì sciopero e presidio sotto Confindustria

Genova. Si scalda la mobilitazione dei sindacati contro la chiusura della storica azienda Technisub, con sede a Struppa (Genova). La Fiom ha annunciato per lunedì 11 marzo uno sciopero dei dipendenti e un presidio sotto la sede di Confindustria, alle 11.30, al quale chiama a partecipare anche i metalmeccanici delle altre aziende cittadine.

Fondata nel 1962 da Luigi Ferraro e resa celebre con prodotti per la subacque come la mitica maschera Pinocchio, la Technisub di Genova ha davanti a sé una prospettiva di 12 mesi di agonia. La notizia della futura chiusura è stata data la scorsa settimana dalla dirigenza ai 45 lavoratori con una videocall.

Technisub, che è controllata dalla francese Aqualung, cesserà progressivamente la produzione fino ad arrivare allo stop completo nel marzo 2025. Aqualung ha comunicato in una nota che, negli ultimi anni, Aqualung “ha dovuto affrontare notevoli sfide che hanno inciso pesantemente sui propri flussi di cassa“. E «nell’ambito della sua trasformazione, il gruppo ha adottato provvedimenti al fine di ridurre i costi fissi e ripristinare la propria crescita durevole a lungo termine grazie ad un’organizzazione più flessibile ed efficiente“.

In sostanza, questo significa che la produzione sarà centralizzata e i mezzi e il know-how saranno dirottati sull’impianto produttivo di Blackburn, in Inghilterra. “Il trasferimento – prosegue la nota – consentirà al gruppo di centralizzare la produzione ad alto valore aggiunto, in particolare intorno all’iniezione di plastica e silicone, e creare così una sovrastruttura che razionalizzerà la produzione e ottimizzerà l’uso delle risorse”.

Al momento i lavoratori più immediatamente a rischio sono proprio quelli del settore produttivo ma in tutta l’azienda si respira un clima di totale incertezza. La Fiom-Cgil – si legge in un comunicato sindacale – “non accetterà mai la dismissione di una storica fabbrica della città. Per l’ennesima volta rischiamo di perdere un importante sito produttivo e numerosi posti di lavoro. Da oggi parte una vertenza che dovrà vedere, ancora una volta, la città e i lavoratori metalmeccanici uniti, a difesa di un’eccellenza industriale”.

Nei giorni scorsi anche il Pd, in particolare quello della Val Bisagno, ha chiesto di tenere alta l’attenzione sulla vertenza: “Abbiamo chiesto al municipio di convocare al più presto una commissione municipale per ascoltare i lavoratori dell’azienda, ben sapendo che non vi sono problemi di bilancio ma che si tratta di una riorganizzazione societaria che, inseguendo maggiori margini di profitto all’estero, lascia decine di lavoratori a casa” dice Roberto Zattini, consigliere dem della Media Val Bisagno – il municipio, tuttavia, ci ha fatto sapere che non intende convocare né un consiglio né una commissione straordinaria in merito, ma che si impegnerà, invece, a comunicare quanto sta accadendo a Comune e Regione”.