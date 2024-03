Chiavari, raccolta firme contro il depuratore in colmata. L’iniziativa di “Impegno Comune”

Chiavari. Nel prossimo sabato, 30 marzo, Impegno Comune invita la cittadinanza a unirsi a una importante manifestazione in Piazza Matteotti. L’obiettivo principale di questo evento sarà sostenere la raccolta firme del comitato “NO AL DEPURATORE IN COLMATA” per opporci fermamente al progetto di costruzione.

“Da sempre, Impegno Comune ha manifestato la propria contrarietà a questa iniziativa, ritenendo che la scelta della collocazione sia errata e che la popolazione non sia pienamente consapevole delle conseguenze che questa decisione potrebbe comportare. Sia in termini di costi che di disagi, un depuratore in colmata mare potrebbe avere un impatto devastante sulla nostra comunità – si legge nel comunicato stampa – Come già dimostrato con la recente battaglia contro le barriere fonoassorbenti, respinte temporaneamente grazie alla mobilitazione popolare, crediamo fermamente che solo una forte risposta da parte della città possa indurre l’amministrazione comunale a riconsiderare il progetto. Fino a oggi, non si è tenuto conto delle richieste di revisione del progetto o di una possibile riallocazione dello stesso”

Impegno Comune “invita tutti i cittadini consapevoli e interessati al benessere della nostra comunità a unirsi a noi in questa importante iniziativa. La partecipazione di ognuno è fondamentale per difendere il nostro territorio e il nostro futuro. Gli orari del banchetto saranno 10:00-12:00 e dalle 15:30-18:30”