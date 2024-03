Chiavari, motociclista di 73 anni muore in un incidente in via Piacenza

Chiavari. Incidente mortale a Chiavari, in via Piacenza. Nel pomeriggio di sabato 9 marzo un uomo di 73 anni ha perso il controllo della propria moto ed è finito a terra e contro altre vetture, venendo investito.

Per l’uomo, che lavora come meccanico in riviera, non c’è stato nulla da fare anche se gli operatori del 118 e i militi della Croce Verde Chiavarese hanno tentato in ogni modo la rianimazione.

Le cause dell’incidente, così come l’esatta dinamica sono ancora da chiarire, secondo quanto riporta Il Nuovo Levante.

Via Piacenza è stata momentaneamente chiusa al traffico dall’incrocio con via San Pio X all’incrocio con via Bado Giannotto per i rilievi della polizia locale.