Chiavari, 25 nuovi pannelli turistici installati in città

Chiavari. Nuovi cartelli turistici a Chiavari. Sono 25 i pannelli informativi che verranno installati in diverse zone della città. Grafica rinnovata, testo in italiano e inglese, QR code che rimanda al sito chiavariturismo.it. Il progetto, curato dell’assessorato alla Promozione della Città e dell’assessorato alla Cultura, è stato finanziato con i proventi dell’imposta di soggiorno.

“La riorganizzazione della cartellonistica turistica punta a fornire un’esperienza più ricca e completa ai visitatori, ma anche maggior decoro alla città. Oltre ad essere un’opportunità per offrire una panoramica approfondita dei punti di interesse storico, artistico e culturale, rappresenta anche uno strumento importante per la valorizzazione del nostro patrimonio − spiega l’assessore Gianluca Ratto − proseguiranno nelle prossime settimane le operazioni di rimozione e sostituzione dei 21 cartelli già esistenti e ne verranno posizionati altri 4 nuovi. A realizzarli la ditta M&R Comunicazione Pubblicitaria e territoriale per 13.800 euro”.

Di seguito le vie in cui sono presenti e in cui verranno ricollocati i nuovi pannelli:

II Borgolungo

Viale Enrico Millo ( incrocio corso Gianelli)

Chiesa di San Giacomo di Rupinaro

Palazzo Descalzi-Gagliardo

Palazzo Falcone-Marana

Oratorio dei Filippini

Chiesa di San Giovanni

Palazzi dei Ravaschieri

Palazzo Ravaschieri

Palazzo dei Portici Neri

Palazzo Rocca

Parco Rocca

Piazza Matteotti

Piazzale San Francesco

Piazza Nostra Signora dell’Orto

Cattedrale Nostra Signora dell’Orto

Seminario Diocesano

La Torre Civica, le mura, il Castello

Via Sant’Antonio

Via Remolari

Piazza Mazzini

Via Rivarola

Palazzo e Chiesa delle Scuole Pie

Via Martiri della Liberazione

Via Entella