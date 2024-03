Genova. Ha chiamato il 112 per dire che la compagna aveva tentato di soffocare il figlio minore. A casa della coppia sono arrivati i carabinieri di Rivarolo e hanno scoperto che l’uomo, un giovane tunisino di 20 anni, si era inventato tutto.

Aveva litigato con la compagna e voleva così vendicarsi, con uno dispetto di pessimo gusto.

Per questo il 20enne, che già aveva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per una serie di reati contro il patrimonio è stato denunciato per calunnia.