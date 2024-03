Cerca di aggredire l’autista di un bus e rompe un vetro del mezzo con un calcio

Genova. E’ salito a bordo di un mezzo dell’Amt che fornisce servizio dal levante verso Genova a Recco con una birra in mano e ha cominciato a lamentarsi della velocità del mezzo e della guida dell’autista insultandolo e cercando di aprire la cabina di protezione dell’autista per aggredirlo. Non riuscendoci ha deciso di scendere nella zona di via Carrara sputando in direzione della porta e lasciando sul mezzo la lattina di birra.

Visto che l’autista stava chiamando il 112 l’uomo però, descritto come un giovane di circa 30 anni di carnagione chiara e con molti tatuaggi, si è fermato e ha deciso di piazzarsi davanti all’autobus per fermarlo, poi ha scagliato un calcio contro il vetro della porta anteriore ed è fuggito.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la polizia scientifica per i rilievi.