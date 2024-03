Ceranesi, è incubo viabilità: chiusa un’altra strada per cedimento strutturale

Genova. E’ un vero e proprio incubo viabilità quello che stanno vivendo gli abitanti di Ceranesi, che dopo la chiusura della strada di Santa Marta per il crollo all’interno dei cantieri presenti, in queste ore si sono viste chiudere un’altra via d’accesso.

Parliamo della strada conosciuto come Ex Guidovia in località Cian de Mia, a pochi metri dal bivio che permette di raggiungere il centro della Gaiazza. A cedere la sede stradale: la zona da tempo è sotto osservazione perchè risulta essere sopra una frana storica, ed infatti durante le allerte meteo è stata chiusa più volte.

Dopo la chiusura si passerà già nelle prossime ore alle valutazioni tecniche: sul posto i tecnici del comune di Ceranesi stanno valutando il da farsi. L’asfalto al momento non è percorribile, per cui si prospettano tempo non brevi.