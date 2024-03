Centro Giovani Asl3, da oggi potenziato il servizio in accesso diretto

Genova. Da oggi, lunedì 11 marzo, attivo l’accesso diretto per tutte le prestazioni del Centro Giovani Asl3. Le consulenze ginecologiche e psicologiche, infatti, prima erogate nelle due sedi previa prenotazione telefonica (ad accezione dell’accoglienza psicologica in via Rivoli, per cui già era attivo l’accesso diretto) sono disponibili in entrambe le sedi di Fiumara e Carignano senza appuntamento negli orari di apertura. Il servizio, gratuito, è dedicato ai ragazzi dai 14 ai 21 anni di età. Non è necessaria la richiesta medica né la prenotazione. Gli esperti forniscono risposte ai bisogni e alle domande su tematiche quali rapporto con se stessi e con gli altri, sessualità e affettività, contraccezione.

All’interno del Centro è attiva una équipe multidisciplinare competente in materia di educazione e promozione della salute sessuale, relazionale, affettiva e riproduttiva, che opera con un approccio preventivo, informativo e sociale non solo nei confronti dei giovani ma anche di genitori, insegnanti, educatori, ecc.

Di seguito il dettaglio di apertura settimanale dell’Accoglienza:

Lunedì: sede Fiumara (via Operai 80) dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Martedì: sede via Rivoli 4a cancello (zona Carignano) dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Mercoledì: sede via Rivoli 4a cancello (zona Carignano) dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Giovedì: sede Fiumara (via Operai 80) dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Il Centro Giovani afferisce alla S.S.D. Consultorio familiare, diretta dalla dott.ssa Laura Battaglia.