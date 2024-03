Centro disturbi alimentari di Sestri Ponente, Asl4: “Nessun disimpegno”

Genova. In prossimità della giornata di sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, Asl 4 fa il punto sui programmi realizzati, da incrementare e sulle iniziative programmate. “In questi ultimi anni l’Asl 4 ha cercato di potenziare il proprio “Centro Disturbi Alimentari”, attivando il percorso semi-residenziale riabilitativo, inserito a pieno titolo negli attuali piani di potenziamento aziendali. Tutto ciò ha nondimeno dovuto fare i conti con le difficoltà nel reclutamento del personale, ma non è mai stata considerata una prospettiva di disimpegno, bensì tutta la volontà della nostra Azienda di mantenere le attività del Centro, a tutela dei numerosi pazienti seguiti e delle loro famiglie”.

Con queste parole il Direttore Sanitario dell’Asl 4, Giovanni Andreoli, replica al comunicato stampa diffuso stamane dalla Fondazione Fiocchetto Lilla e rassicura circa la volontà dell’Azienda di mantenere stabili le attività del Centro Disturbi Alimentari, considerato un servizio fondamentale per la popolazione del Tigullio e non solo.

“Le difficoltà contingenti – spiega Andreoli – sono legate al reclutamento di medici specialisti, a fronte del trasferimento volontario di una professionista, previsto nei prossimi mesi, e di un’assenza temporanea per maternità. Ci siamo già attivati per poter inserire fin da subito almeno uno specialista, pur nelle difficoltà di reclutamento del personale che ormai ben conosciamo. Speriamo che le iniziative messe in campo diano presto i loro frutti”.

Il Centro Disturbi Alimentari dell’Ospedale di Sestri Levante si occupa della diagnosi e del trattamento dei DAN in regime ambulatoriale e, dal giugno 2022, anche attraverso il servizio semi-residenziale riabilitativo attivo tre giorni alla settimana, che costituisce un ambiente protetto in cui svolgere il percorso terapeutico affrontando gli aspetti metabolico, clinico nutrizionale e psicologico della malattia. Peculiarità della Struttura è l’approccio multidisciplinare attuato grazie alla stretta collaborazione tra gli Specialisti della Dietologia, della S.S.D. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, della S.C. Salute Mentale e del Consultorio.

In giornata è stata diffusa una nota stampa del Partito Democratico, che si univa alle preoccupazioni per il futuro della struttura: “Il rischio di chiusura del Centro diurno per la cura dei disturbi alimentari dell’ospedale di Sestri levante, come denunciato dalla fondazione Fiocchetto lilla, è una prospettiva allarmante che genera preoccupazione e stupore, in un momento in cui assistiamo a un aumento esponenziale di casi tra i giovani, con un incremento del 40% da dopo la pandemia”

A dirlo la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio e il capogruppo del PD in Regione Luca Garibaldi: “Intervenire per la cura e la presa in carico delle persone con disturbi alimentari è un’emergenza da affrontare con azioni concrete, ma in Liguria quando dalle parole si deve passare ai fatti ecco che iniziano a mancare i provvedimenti e si rimane fermi agli annunci. Quando l’ospedale di Sestri Levante è stato svuotato di molte delle sue funzioni, la promessa della Giunta Toti e della ASL 4 era stata quella di rafforzarlo puntando su alcune specialità, tra cui, fra cui quella sulla cura dei disturbi del comportamento alimentare. Ma dal 2020, quando è stato presentato il Piano, a oggi, anziché al rafforzamento di questo dipartimento stiamo assistendo al suo svuotamento. L’associazione Fiocchetto Lilla denuncia come sia stato ridotto il personale medico specializzato; i due psicologi hanno un contratto precario e anche gli infermieri non hanno un contratto con la Asl. Le promesse fatte erano altre, si parlava di rafforzamento del personale specializzato e incremento dei posti di degenza. Una promessa che ora è un’urgenza non più rimandabile per garantire a centinaia di giovani la giusta cura e il giusto supporto. Serve un cambio di rotta. È una situazione insostenibile nella nostra Regione, già carente nell’ offerta di quei servizi essenziali e fondamentali per la cura dei disturbi alimentari”.