Cavo (Lista Toti): “Italia detta agenda Ue, difendere centralità del Mediterraneo e primato della portualità italiana”

Roma. “Un cambio di passo in Europa dove l’Italia non chiede ma offre soluzioni, detta l’agenda ponendo al centro sia l’interesse nazionale sia contemporaneamente il rafforzamento dell’Unione: una linea che Noi Moderati non possiamo che condividere. Da apprezzare, nelle comunicazioni della Presidente del Consiglio sui grandi temi della politica internazionale, la chiarezza su quanto accaduto in Ucraina: brutale aggressione da parte della Russia, eroica resistenza da parte dell’Ucraina”.

Così Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e coordinatrice regionale ligure della Lista Toti, nell’intervento in discussione generale sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, in cui si è concentrata anche sulla crisi del mar Rosso e sul ruolo che il Mediterraneo e la portualità italiana non possono perdere.

“Chiarezza sull’ipotesi francese di invio di truppe sul campo, da scongiurare, e su cosa si intende per pace: una pace giusta e duratura, che non può essere una resa. Condivisa la linea sul conflitto in Medio Oriente, di dura condanna per l’ attacco di Hamas del 7 ottobre, ma anche di richiesta a Israele di proporzionalità nella reazione, ribadendo la contrarietà a un’azione a Rafah”.

“Da Suez passa il 15% del mercato globale; su un terzo delle esportazioni italiane i miliziani Houthi stanno triplicando il costo del trasporto. Le navi sono costrette ad allungare di 10-12 giorni il loro viaggio per compiere il periplo dell’Africa. Sono in gioco i prezzi dei prodotti e gli interessi dei nostri porti perché il sistema logistico portuale italiano è il primo del Mediterraneo. È quindi il più colpito. Il rischio è l’isolamento del Mediterraneo, ma non non esiste Europa senza Mediterraneo. È importante che siamo noi a guidare la missione tecnica sul mar Rosso ma è importante mettere a segno anche la missione politica di difendere l’economia del Mediterraneo. Anche su questa azione saremo sempre al fianco del governo”.