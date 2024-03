Cavallo di 31 anni cade nella scarpata: rimesso in piedi e recuperato dai vigili del fuoco

Genova. Singolare intervento ieri pomeriggio per i vigili del fuoco di Chiavari, chiamati a recuperare un grosso animale rimasto ferito e bloccato tra due scarpate.

Il tutto è avvenuto in pochi instanti: Johnny, questo il nome del cavallo di 31 anni protagonista di questa brutta avventura, è scivolato giù da una piana in via Betulla a Cogorno mentre pascolava, rimanendo ferito e impossibilitato ad muoversi ed ad alzarsi, oltretutto in bilico su di un ulteriore dislivello.

I vigili del fuoco hanno così provveduto a mettere in sicurezza l’animale e, in accordo con il veterinario, hanno deciso di alzarlo grazie ad uno speciale treppiede. Una volta in piedi e stabilizzato dal medico, è stato issato sul piano strada.