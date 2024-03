“Ciao Matteo, ora sei in pace”: Castelletto in lutto per la morte del fioraio di piazza Villa

Genova. “Ciao Matteo, adesso sei libero e senza sofferenza”. Così gli abitanti di Castelletto, lunedì mattina, hanno voluto rendere omaggio al “loro” fioraio, il titolare dello storico chiosco di fiori di piazza Villa, trovato senza vita in strada domenica sera.

L’uomo è stato notato da alcuni passanti riverso sull’asfalto all’incrocio tra via Costa e via Cancelliere, poco sopra piazza Villa, dove per anni ha gestito un chiosco di fiori. A ucciderlo, stando ai primi accertamenti, è stato un malore: sul corpo non erano presenti segni di violenza, e diverse persone a lui vicine hanno riferito di uno stato di malessere e prostrazione in cui viveva ormai da tempo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno provato in ogni modo a rianimarlo, ma tutti i tentativi si sono rivelati purtroppo vani.

La notizia ha gettato nello sconforto i residenti di Castelletto, che per anni lo hanno considerato un punto di riferimento di piazza Villa. Da tempo ormai l’attività stava però attraversando difficoltà, e dopo una breve riapertura nel periodo di Natale il chiosco aveva nuovamente chiuso. Il titolare, residente nel quartiere, veniva incrociato spesso a passeggio con il suo cane, e in tantissimi hanno reagito con dolore alla notizia della sua scomparsa.

“Purtroppo Matteo se n’è andato. Nel modo peggiore – è uno dei tanti commenti condivisi sul gruppo social di quartiere – Un dolore immenso non aver potuto fare niente per aiutarlo durante gli ultimi anni di vita”, e ancora “un grande dolore, era buono, creativo, amava le piante, gli animali e tutti noi clienti. Riposa in pace, ovunque tu sia”.