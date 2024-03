Castelletto, futuro grigio per la scuola San Paolo: in dubbio la prima elementare 2024/25

Genova. Preoccupazione tra le famiglie del quartiere di Castelletto e dintorni per il possibile ridimensionamento o addirittura futura chiusura della scuola primaria San Paolo di via Cabrini. I timori sono scaturiti da una comunicazione inviata ai genitori degli alunni della futura prima elementare circa la possibilità che non si arrivi a un numero di bambini sufficiente a far partire la classe prima il prossimo anno.

Il tema è stato affrontato anche in consiglio comunale con due interrogazioni, una di Lorenzo Pellerano (lista Toti) e una di Simone D’Angelo (Pd). Ad alimentare le preoccupazioni anche il fatto che alla scuola dell’infanzia San Paolo, proprio quest’anno, delle 42 iscrizioni ne sono state accolte solo 26.

“Il Comune non ha dato limitazioni sul numero di accessi al polo dell’infanzia. Riguardo la distribuzione del personale alle elementari non abbiamo nessuna competenza. La competenza è dello Stato e c’è un continuo confronto con la direzione Scuola e l’ufficio scolastico regionale. Ci risulta che sono in fase di definizione le dotazioni organiche dello Stato, stabilite a livello nazionale su specifici parametri”, ha detto l’assessora alla scuola Marta Brusoni rispondendo alle domande.

“Riguardo la San Paolo sono attualmente in corso le attività da parte dell’ufficio scolastico regionale per le assegnazioni del personale per il prossimo anno, in base alle iscrizioni dei bambini”, ha concluso.

“Viene messa in dubbio la partenza della prima elementare nell’anno scolastico 2024/25. Con ogni probabilità si andrebbe incontro al progressivo depotenziamento e chiusura di quel plesso. La preoccupazione è anche nostra, perché la scuola è motore della vita dei territori. Alla scuola San Paolo afferiscono le zone soprastanti Manin e Castelletto, fino a Via Chiodo. La scuola rappresenta un servizio prezioso, per i cittadini di oggi e di domani”, dice Pellerano.

“L’andamento demografico della nostra città rappresenta una sfida da cogliere senza penalizzare determinati territori rispetto ad altri, in particolare quelli collinari. Nel caso della Scuola San Paolo, inoltre, i numeri in calo delle iscrizioni sono specchio dei cambiamenti sociali in atto, essendo dovuti non tanto al calo delle nascite sul territorio quanto alla mancanza di un servizio di tempo pieno nella scuola, e alle relative difficoltà delle famiglie composte da genitori lavoratori“, fa notare il consigliere.

“La Scuola San Paolo oggi offre a un’ampia fetta del quartiere di Castelletto la possibilità di ritrovare nello stesso plesso una continuità educativa, infanzia-elementari-medie, che rischia di essere interrotta”, dichiara Simone D’Angelo, capogruppo del Pd. “Oltre ai disagi del breve termine per le famiglie coinvolte, appare evidente il rischio di un impoverimento per il tessuto sociale del quartiere a cui porterebbe una possibile, graduale chiusura nel medio termine del plesso”, continua.

“Raccogliamo la disponibilità dell’Assessora Brusoni a farsi carico della situazione, che proseguiremo nel monitorare affinché si difenda quello che rappresenta un presidio di socialità e formazione in un quartiere dove in questi anni già diversi servizi sono venuti meno”, conclude D’Angelo.