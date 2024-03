Organizzavano ‘finti incidenti’ per truffare le assicurazioni: sequestrata una carrozzeria a Borzoli, due arresti

Genova. Organizzavano finti incidenti per truffare le compagnie assicurative, trovavano falsi testimoni e ‘finti’ feriti che andavano in ospedale magari per una distorsione o una contusione raccontando che era avvenuto a causa di un sinistro stradale.

A finire nei guai i titolari di una nota carrozzeria di Borzoli: si tratta di due fratelli di 41 e 36 anni, che sono stati arrestati e messi agli arresti domiciliari grazie a un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Marcello Maresca e condotta dai poliziotti del commissariato di Sestri ponente era partita nel 2021, dopo la querela sporta da una donna, che aveva raccontato di aver ricevuto una raccomandata dalla propria compagnia assicurativa con la quale veniva informata che la sua auto era stata coinvolta in un incidente stradale – in realtà mai avvenuto – con uno scooter.

In tutto i poliziotti hanno accertato 17 casi di truffe a sette diverse compagnie assicurative per circa 100mila euro. Ma le indagini proseguono perché secondo gli investigatori il giro di truffe e di denaro sarebbe molto più alto, intorno al mezzo milione di euro.

Il giudice ha disposto il sequestro preventivo dei beni aziendali e dei locali della carrozzeria. Per altre cinque persone, tra cui alcuni famigliari degli arrestati, il giudice ha disposto l’obbligo di firma. Gli indagati in tutto sono una decina. Perquisiti anche gli studi di due avvocati, che si sarebbero occupati delle pratiche.