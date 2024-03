Carcere di Marassi, detenuto tenta di aggredire un agente armato di coltello

Genova. Ancora violenza nel carcere di Marassi, dove una guardia penitenziaria è stata aggredita da un detenuto armato di un coltello rudimentale dotato di una lama lunga quasi 30 centimetri.

A denunciare l’episodio Fabio Paani, segretario della Uilpa, che ha riferito che l’aggressione è andata in scena nel pomeriggio di venerdì, quando un detenuto di origine marocchina classe 2003, ristretto in seconda sezione con fine pena al 2033 per i reati di tentato omicidio, rapina, lesioni e porto abusivo d’armi si è scagliato contro l’agente.

A bloccare l’aggressione è stato prima un detenuto e poi i colleghi della vittima, che sono riusciti a fermare il detenuto. L’agente, sotto choc, non ha riportato ferite.

“Le carceri in generale si confermano come teatri di violenza inaudita e luoghi in cui circolano armi di varia natura, oltre a sostanze stupefacenti, smartphone e molto altro – sottolinea Pagani – Continuando così, e con oltre quattro aggressioni al giorno, la situazione è chiaramente destinata a degenerare ulteriormente e temiamo che possa succedere il peggio, ancor di più che nel marzo del 2020 quando si scatenarono rivolte e si contarono 13 morti fra i reclusi”.