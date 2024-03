Car pooling: Liguria al vertice nazionale per la percorrenza media (47,8 km)

Genova. L’Osservatorio nazionale sul car pooling aziendale in cui sono stati analizzati i dati degli spostamenti casa-lavoro o casa-università avvenuti in condivisione nel 2023 in Italia. Dai dati emerge come il carpooling abbia permesso di togliere oltre 212 mila auto dalla strada, risparmiare quasi 1 milione di euro e 4.931.175 km e evitare l’emissione di 641.135 kg di CO2 grazie a 373.767 viaggi effettuati in tutto il territorio nazionale.

Per carpooling aziendale l’uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi di spostamento. In particolare, la Liguria si distingue per la percorrenza media dei car pooler liguri: 47,8 km, quasi il doppio del dato nazionale che si assesta sui 26,6 km.

Oltre ad aver classificato le regioni e le province più virtuose, l’Osservatorio ha anche analizzato le abitudini dei car pooler come la percorrenza media, i giorni e gli orari più frequentati oppure le auto preferite. L’indagine è stata presentata Jojob, il primo servizio di carpooling in Italia per pendolari.

In generale, la percorrenza media delle tratte condivise è stata di 26,57 chilometri, mentre l’equipaggio medio nazionale è di 2,32 per veicolo, in aumento rispetto alla media di 2,27 persone del 2019.

Il servizio di car pooling aziendale di Jojob viene utilizzato in tutta Italia, con una concentrazione maggiore al Nord (63,9% di viaggi); al Centro si registra il 20,6% di viaggi da parte di pendolari casa-lavoro o casa-università, mentre la restante parte si distribuisce tra Sud e Isole (15,5%).

Il car pooling aziendale coinvolge in Italia migliaia di lavoratori e studenti. Più numerosi sono gli uomini, protagonisti di 143.229 viaggi; mentre per quanto riguarda l’età, il 62% dei tragitti è effettuato da Millennials: il 32,5% ha tra i 30 e i 39 anni, il 28,3% tra i 20 e i 29 anni, mentre il 21,7% appartiene alla fascia tra i 40 e i 49 anni. Il car pooling piace anche agli over 50, che rappresentano il 17,2% degli utenti.

A bordo della stessa auto viaggiano in media 2,32 persone a tratta, a dimostrazione del fatto che il car pooling aziendale sia percepito come una modalità di viaggio comoda, conveniente e sicura. In particolare, 3 viaggi su 4 (75,6%) sono realizzati da un equipaggio di 2 persone, quindi autista e passeggero, mentre il 18,3% delle macchine è composto da 3 colleghi e colleghe. Il 5,96% dei viaggi invece conta un equipaggio di 4 o 5 persone, con auto praticamente piena. Predilette le utilitarie, scelte nel 40,8% dei casi, seguite da berline e SUV (30%) e City Car (20,4%).

Più del 60% dei viaggi viene effettuato nei giorni centrali della settimana: 20,1% il martedì, 20,3% il mercoledì e 20% il giovedì. Lunedì (17,4%) e venerdì (15,7%) sono giornate meno “condivise”, probabilmente un dato condizionato dall’introduzione del lavoro da remoto da parte di molte aziende. Di sabato le condivisioni rappresentano il 4,2% del totale, mentre di domenica il 2,4%.

Inoltre, la maggior parte degli spostamenti in car pooling avviene a partire dalle 23.00, ben il 21% (79.487 viaggi): dato che sottolinea come l’utilizzo dei viaggi condivisi avvenga soprattutto per mano di lavoratori notturni e turnisti. I viaggi con partenza alle 7 e alle 17, ovvero rispettando gli orari “standard” da ufficio, registrano rispettivamente il 13,9% e il 13,5%.