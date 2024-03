Cantieri e progetti, Pd al contrattacco: “Non si seguano interessi privati, serve dibattito cittadino”

Genova. “Dall’11 marzo al Mipim di Cannes verrà esposto nello stand del Comune di Genova il plastico che raccoglierà in scala le suggestioni che negli ultimi mesi hanno trovato spazio sulla carta stampata, e su molte delle quali il Partito Democratico ha già espresso a più riprese la sua ferma contrarietà. È impossibile negare come in questi anni la cittadinanza sia rimasta ai margini di ogni decisione assunta, nonostante la città sia attraversata da più di 6 miliardi di investimenti pubblici”.

A dirlo il Partito Democratico di Genova, a margine della giornata in cui la città ha visto l’inaugurazione dei lavori per il tunnel subportuale. “ Non basta che il progetto “Visione 2030” venga illustrato ai Consiglieri Comunali nel Salone di Rappresentanza del Comune di Genova, prima di trovare spazio tra gli stand del Mipim. Difficile è comprendere perché dopo mesi di mancate risposte da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, compaia quella che sembra a tutti gli effetti una prima bozza del Piano Regolatore Portuale. Difficile è comprendere come si possa articolare una necessaria dialettica tra diversi enti competenti, in un contesto dove le distorsioni dovute alla struttura commissariale comportino una posizione di prevalenza sull’Autorità di Sistema Portuale e sul Comune di Genova stesso”.