Cantieri autostradali, entro il 2028 completati i lavori di ammodernamento della rete ligure

Genova. Entro i primi mesi del 2028 i grandi cantieri di messa in sicurezza e ammodernamento sulla rete autostradale ligure potrebbero essere conclusi nelle loro maggior parte, quella probabilmente più impattante. Il dato è emerso durante la giornata dedicata all’inizio dei lavori del tunnel subportuale, progettato – e da oggi in fase di realizzazione – da parte di Autostrade per l’Italia.

A confermare questa prima ipotesi concreta di “luce in fondo al tunnel”, l’ad di Aspi Roberto Tomasi, presente alla cerimonia di inizio lavori insieme al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci.

Una giornata che è stata anche l’occasione per fare il punto sulle tante opere in corso di esecuzione oggi a Genova e su quelle future. Per quanto riguarda la manutenzione, la messa in sicurezza e l’ammodernamento (secondo le normative vigenti) delle opere d’arte della nostra rete autostradale, entro il 2024 si prevede di completare le ispezioni in 241 gallerie e gran parte della seconda fase di adeguamento alle normative di sicurezza per 117 fornici (97%). A fine 2023 i lavori sui tunnel erano completati per il 46% dell’estensione totale (113 chilometri), mentre la riqualifica delle barriere di sicurezza era arrivata al 18% e le barriere antirumore al 60%.

Secondo quanto confermato poi dallo stesso ad Tomasi, come riportato dall’Ansa, entro i primi mesi del 2028 dovrebbero quindi chiudersi gli interventi più impegnativi e impattanti, lasciando ancora però qualche margine per completare la totale rigenerazione delle infrastrutture. Secondo quanto riporta dalla stampa, dal 2020 Aspi avrebbe speso oltre un miliardo di euro, e ad oggi l’avanzamento delle opere sarebbe al 40%. Un orizzonte temporale che in qualche modo segue la valutazione fatta dall’allora ispettore ministeriale Placido Migliorino, che nel 2020, dopo i primi sopralluoghi urgenti su viadotti e gallerie aveva parlato di dieci anni per la messa in sicurezza definitiva delle nostre autostrade.

Per quanto riguarda le altre opere, è attesa entro marzo la chiusura della valutazione di impatto ambientale nazionale sul tunnel della Val Fontanabuona con chiusura della conferenza dei servizi entro maggio 2024. Entro dicembre 2024 dovrebbe concludersi la procedura per il nuovo svincolo di Pegli. Vanno avanti intanto i lavori sul nodo di San Benigno, dopo l’apertura delle rampe più importanti avvenuta a inizio anno: entro il 2025 sarà completato anche l’ambito E che interessa lo smistamento del traffico in ingresso e in uscita dal futuro tunnel subportuale. E poi la Gronda, con l’arrivo del nuovo progetto modificato entro agosto di quest’anno.