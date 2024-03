Canottaggio: Rowing in doppia cifra, tanti successi anche per Speranza Pra’ e Murcarolo

Genova. Prima regata regionale a Genova Pra’, appuntamento importante per la selezione degli equipaggi liguri in vista del primo Meeting Nazionale di Piediluco. Opportunità per esperimenti e verifiche della preparazione invernale.

Rowing Club Genovese vincente con il doppio femminile Under 17 Lattanzio-Dominici, con il singolo Under 19 di Elisa Pecorella, con l’allievo B1 Achille Cecchini, con il doppio Under 17 De Palma-Coppa, col singolo Under 23 PL con Ermanno Virgilio, col 4 di coppia Under 19 (Mondini, De Sena, Cacciacarne, Barabino), col 4 di coppia Under 17 (Sobrero, Pozzobon, Lattanzio, Dominici), con il 4 di coppia Under 17 (Torre, De Palma, Micangeli, Coppa), col doppio Under 19 Cacciacarne-De Sena, col doppio femminile Pecorella-Fanfani, con il 4 di coppia Cadetti (De Palma, Longobardi, Martina, Fornetti) e il 4 di coppia Senior (Rossi, Corsinovi, Farinini, Farinini).

Lo Speranza Pra’ conquista il successo con la cadetta Bianca Bernardi, con il cadetto Davide Bernacchioni, con l’allievo B2 Giulio Ferrando, con l’under 19 Davide Campanini, con il doppio Cadette Bernardi-Brena, con l’Under 17 Alice Lauletta, con il doppio femminile Under 19 Zini-Lauletta e con il doppio Under 23 Rocchi-Campanini.

Sportiva Murcarolo a segno nel 2 senza Under 23 (Maspero, Pili), con l’allievo B2 Marco Massarotto, con l’Under 17 Luca Santoriello, con l’Under 23 Guglielmo Melegari, con il 4 senza Senior (Licatalosi, Melegari, Melegari, Sitia) e il doppio Under 19 De Matteis-Bossone.

Canottieri Sampierdarenesi si afferma nel 2 senza Under 19 con Cappagli e Schirinzi, nel doppio Allievi B2 con Bovino-Castelli, con l’allievo A Leonardo Tronchini e con il doppio Allievi C Colace-Mele. Velocior prima con il cadetto Gabriele Fiorini, la cadetta Lucrezia Maria Dittamo, l’allievo C Elia Lucilli, con il doppio Allieve C (Cataldo, Lanzoni). Argus a segno con il 4 di coppia Cadetti (Canale, Apuzzo, Tosi, Caperoni), il cadetto Aldin Apuzzo, il Senior Francesco Verderame e il doppio Cadetti Tosi-Caperoni,

Per la Canottieri Voltri festa con l’allievo C Roberto Laviosa e il doppio Cadetti Laviosa-Marchetti. Elpis d’oro con l’allieva B Amelia Agrofoglio e l’allievo A Andrea Caviglia

Canottieri Sanremo leader con il cadetto Jose Rosapinta, Urania con il doppio Under 17 mix Savona-De Nardo. Alice Ramella porta al successo la Canottieri Santo Stefano al Mare nel singolo Under 23, Michele Loffredo la LNI Savona nel singolo Master, Viola Bellicchi la LNI Sestri Ponente 7,20 Allieve C.

Il misto Santo Stefano al Mare (Alice Ramella), Elpis Genova (Silvia Sciutto) e Speranza Pra (Matilde Bozzano e Irene Podestà) vince il 4 di coppia, così il doppio Murcarolo (Falchetti)-Elpis (Menessini), il 4 senza Under 19 Sampierdarenesi (Cappagli, Schirinzi, Roberto Strazzulla)-Santo Stefano al Mare (Gotz) e il 4 di coppia Under 19 Rowing (Acquilino, Canale), Sampierdarenesi (De Lucia)-Elpis (Canale).