Campagna anti truffa della polizia locale, le critiche del Siap: “Si scaricherà tutto sulla polizia giudiziaria”

Genova. “La Polizia Locale sta pubblicizzando a tappeto una campagna anti truffe Senz’altro è un’idea del Comune di Genova d’alto impatto mediatico che probabilmente creerà tanto tanto consenso. Peccato però che quando si tratta di attività di polizia giudiziaria occorrerebbe avere tutti gli strumenti per poterla sviluppare e così, quando le indagini della Polizia Locale sulle truffe cominceranno, senza le Forze dell’ordine non potranno andare avanti, perché bisognerà effettuare accessi ed inserimenti in banche dati informatiche ministeriali che ad oggi non sono possono essere alimentate e consultate dalla Polizia Locale”.

A sottolinearlo Roberto Traverso segretario provinciale del Siap, in una nota stampa.

“Quindi, molto semplicemente, arriveranno ulteriori carichi di lavoro per i Poliziotti della Questura e dei Commissariati di Genova che come noto sono sotto organico e che in momento politico sociale delicatissimo per la sicurezza sul territorio nazionale e territoriale non hanno bisogno di ulteriori elementi di pressione professionale Purtroppo anche questa situazione è il frutto della gestione troppo accondiscendente del Questore D’Anna nei confronti delle politiche rampanti sulla sicurezza messe in campo dal Comune di Genova. Anche di questo argomento parleremo con la neo Questore Silvia Burdese”