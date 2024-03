Camion finisce sul guard rail sull’ A7 allo svincolo di Bolzaneto: mezzo rimosso e tratto riaperto

Genova.Autostrada chiusa questa mattina per circa 2 ore e mezza sulla A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato appoggiandosi al guard rail allo svincolo di ingresso del casello.

L’incidente autonomo si è verificato intorno alle 6 di questa mattina al km 125,8. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale ma per fortuna non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza e rimuovere il mezzo a cui si era rotto il semi-asse.

L’operazione è stata completata poco dopo le 8.30 e alle 8.40 il tratto autostradale è stato riaperto.