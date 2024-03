Cagnolino ucciso da un rottweiler libero a Pra’, tre sanzioni per il proprietario

Genova. Ha ricevuto tre diverse sanzioni il proprietario del rottweiler che nel pomeriggio del 20 marzo ha aggredito e ucciso un cane di taglia più piccola al Cep di Pra’, nel corso di una zuffa tra i due animali.

A riassumere le conseguenze per l’uomo è stato l’assessore alla Polizia locale del Comune di Genova, Sergio Gambino, rispondendo a un’interrogazione del consigliere di maggioranza Walter Pilloni (Vince Genova). Pilloni ha chiesto alla giunta la posizione sul fatto che raramente i cani anche di grossa taglia portino la museruola, e quale sia l’atteggiamento dell’amministrazione in merito.

L’interrogazione ha preso spunto proprio dall’ultimo fatto di cronaca. “Il proprietario del cane che ha aggredito e ucciso l’altro cane – ha spiegato Gambino – ha ricevuto tre sanzioni, una per conduzione di animale senza guinzaglio in area aperta al pubblico, come previsto dal regolamento comunale, è stato poi multato come detentore di animale che non applicava misure in via preventiva, e per omessa custodia e malgoverno di animale, inoltre il rottweiler è stato segnalato all’asl veterinaria di competenza per l’eventuale segnalazione del cane come animale morsicatore, l’unica tipologia per cui è previsto effettivamente l’obbligo di museruola”.

Gambino ha aggiunto che per quanto riguarda attività di controllo e sanzione a parte della polizia locale, “nell’ultimo anno abbiamo avuto oltre doppio delle sanzioni legate alla conduzione dei cani,

molte sono state anche le critiche e polemiche che ci sono arrivate in merito”.