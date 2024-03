Ca’ Nuova, al via i lavori preliminari per il poliambulatorio: poi il bando

Genova. “Oggi è un giorno importante per il quartiere di Pra’, perché raccogliamo i frutti di un lavoro che la Lega ha portato avanti a partire dal gruppo in Municipio VII Ponente, fino all’approvazione di una mozione in Comune, e di un Ordine del giorno in Regione, per chiedere il finanziamento della nuova piastra ambulatoriale di Ca’ Nuova, in via 2 Dicembre, a Pra’”.

“Sono partiti infatti, i lavori preliminari, da parte degli operai della Asl, per il poliambulatorio che andrà a servire un’ampia comunità, dove sono presenti numerose persone anziane e disabili e che ospiterà un medico, un pediatra e due infermieri di comunità. Una volta completati questi primi interventi, verrà indetto il bando per assegnare i lavori definitivi. Si sta inoltre valutando di affiancare all’ambulatorio multidisciplinare anche un centro diurno per anziani. Tutto era partito da una raccolta firme del comitato di quartiere”.

“Siamo soddisfatti che le istanze del territorio siano state ascoltate e che oggi si sia giunti all’inizio di un iter che porterà a un importante risultato per gli abitanti del Cep e per la salute pubblica. Un doveroso ringraziamento all’Assessore alla Sanità, Angelo Gratarola”.

Lo dicono in una nota l’Assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana e il Consigliere comunale della Lega, Fabio Ariotti.