Bus elettrici, ecco le prossime linee Amt “green”. A Pra’ un nuovo impianto di ricarica

Genova. Altre sei linee del trasporto pubblico urbano genovese saranno elettrificate con l’arrivo dei prossimi e-bus acquistati da Amt. A tracciare i prossimi passi è l’assessore comunale Matteo Campora durante il question time del venerdì mattina in Consiglio comunale. Nel frattempo l’obiettivo decarbonizzazione per l’intera flotta dei mezzi su gomma slitterà probabilmente all’inizio del 2026: “Ci riusciremo entro due anni”, puntualizza Campora rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere leghista Fabio Ariotti.

Ad oggi sono una ventina le linee esercite del tutto o parzialmente con bus elettrici, compreso il 20 che si avvale ancora dei vecchi filobus (quando la linea funziona e le antenne sono agganciate ai cavi). Con le prossime vetture in arrivo – si tratta di 38 bus Rampini acquistati con 17,8 milioni provenienti in gran parte dal Pnrr – la svolta green si concretizzerà per alcuni quartieri del Ponente e del Levante: saranno impiegati infatti sulle linee 51 (via Biancheri-via Rollino), 52 (via Biancheri-cimitero di Sestri), 62 (Sampierdarena-Testa di Cavallo), 71 (Pegli-San Carlo di Cese), 85 (Bavari-Brignole) e 88 (San Desiderio-Apparizione).

La transizione, tuttavia, potrebbe non essere indolore. Gli ultimi e-bus consegnati ad Amt sono forniti nella versione a tre porte capace di trasportare fino a 48 passeggeri, mentre la capienza nominale dei mezzi in servizio oggi su queste linee collinari è di circa 70 passeggeri. Il problema, come era filtrato dall’azienda, è che sul mercato è molto difficile trovare bus elettrici di dimensioni superiori (la gara indicava 9 metri come lunghezza massima). Un dilemma di non facile soluzione, soprattutto in ottica futura, pensando a quartieri molto affollati che devono essere serviti con bus di ridotte dimensioni, come Quezzi e Oregina.

Altri 40 bus elettrici da 12 metri arriveranno da Iveco – aggiudicataria di una gara Consip alla quale ha aderito anche Amt – e andranno a sostituire progressivamente i bus circolanti su linee come il 37, il 47 e il 48. Oggi questo tipo di vetture serve le linee 8 e 63 in Valpolcevera, mentre il 42 vede l’impiego di autobus ibridi.

Per il Ponente c’è una novità: “Nelle vicinanze del casello di Pra’ – spiega Campora – faremo una stazione di ricarica elettrica per permettere a mezzi di avere maggiore autonomia, evitando così di dover rientrare più volte in rimessa a Cornigliano”. L’impianto verrà realizzato nel piazzale di via alle Sorgenti Sulfuree, attuale capolinea dei bus collinari, che in passato era stato destinato ad attestamento della linea di forza del Ponente prima che Tursi accettasse di rivedere il progetto per prolungare il tracciato fino a Voltri.

A proposito di assi di forza, è chiaro che la spinta più consistente all’elettrificazione arriverà proprio da questo progetto. “Nel 2025 avremo i primi mezzi”, conferma Campora. Amt ha chiuso a settembre una gara da 123,5 milioni provenienti dal Pnrr per l’acquisto di 112 filobus con tecnologia Imc (si ricaricano cioè durante la marcia per potersi staccare dai fili) e 27 bus elettrici flash charging destinati esclusivamente alla Valbisagno, senza cavi aerei ma solo tre punti di ricarica lungo il percorso.

Conseguenza della rivoluzione assi di forza sarà la revisione della rete, cioè – meno eufemisticamente – il taglio di numerose linee di adduzione in corrispondenza delle direttrici principali. La sforbiciata riguarderà soprattutto Marassi e Quezzi, ma anche linee centrali come 35, 39 e 40. E consentirà all’azienda di risparmiare sulla flotta, concentrando gli sforzi sui bus da 18 metri e riducendo il parco mezzi per le altre dimensioni. Anche perché l’obiettivo è arduo: a conti fatti si contano ben 460 nuovi bus elettrici da acquistare nei prossimi due anni.