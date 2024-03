Genova. Un grosso albero è crollato nella notte nei giardini davanti alla stazione di Brignole, in viale Thaon de Revel.

L’albero, un pino secolare, nella caduta si è abbattuto sul gabbiotto della Amt e sui cavi del filobus, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito avviato le operazioni di messa in sicurezza e di taglio del tronco e dei rami. La strada è stata chiusa e in attesa della rimozione il capolinea degli autobus è stato spostato.

Si tratta dell’ennesimo albero secolare che crolla in città nelle ultime settimane. A inizio marzo era toccato al cedro ultracentenario che si stagliava nei giardini Aleandro Longo di Sestri Ponente, in via Da Bissone, in quello che un tempo era il parco di Villa Brignole, mentre la scorsa settimana gli uomini di Aster hanno abbattuto i tre di Scalinata Borghese perché considerati a rischio crollo: “Viale Thaon de Revel è uno snodo fondamentale per il tpl del genovesato – ha fatto notare il sindacato Orsa rivolgendosi al Comune – Siamo stati fortunati che non sia successo nulla di grave. È necessario un investimento mirato e urgente nella manutenzione del verde cittadino”.

Nei giardini di Brignole, inoltre, erano già intervenuti nel 2021 per tagliare 11 lecci e 4 platani, anche quelli considerati a rischio crollo.