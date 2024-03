Box e posti auto, i prezzi medi in città: dai 20.000 per Cornigliano ai 50.000 per Voltri

Genova. Circa 50.000 euro per un box a Voltri, 65.000 per uno in zona via San Vincenzo, 23.000 euro per un semplice posto auto in centro storico. Sono i prezzi medi del mercato dei box e dei posti auto a Genova, variati – seppur di poco – tra il 2022 e il 2023.

I dati sono stati elaborati dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa sulla base delle operazioni di compravendita portate a termine nel secondo semestre del 2022 e nel secondo semestre del 2023, e ciò che emerge è un aumento dello 0,7% del costo dei box, e una diminuzione dell’1,6% del costo dei posti auto. Con Bari, Bologna e Torino, il capoluogo ligure è la città in cui sono diminuiti meno.

I dati generali confermano che il 70,6% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 29,4% la locazione, e che nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo (55,7%), ma c’è una discreta percentuale (44,3%) che lo acquista per metterlo a reddito. Chi acquista per uso personale il box lo cerca nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze (entro i 500 metri), di metratura intorno a 14-15 mq.

Il secondo box può essere destinato alla seconda auto della famiglia (quasi sempre del figlio) oppure per investimento. La maggioranza di chi acquista un box ha un’età compresa tra 45 e 64 anni. Il 72,9% degli acquirenti sono famiglie. C’è inoltre, a livello generale, interesse per l’acquisto nelle zone in cui sono in corso lavori a lungo termine sulla viabilità e sui trasporti (es. tramvie, metropolitane, ecc.) perché spesso riducono gli spazi per parcheggiare in strada. Si segnala anche una ricerca più intensa nelle zone che, negli ultimi anni, sono state colpite da eventi climatici significativi, come per esempio grandine.

Al netto delle considerazioni generali, ciò che balza all’occhio è come, in una città come Genova, i prezzi dei box auto oscillino da un minimo di 13.500 euro in zona Pontedecimo – San Quirico a un massimo di 65.000 per la già citata zona di San Vincenzo. Nel mezzo i 20.000 euro medi per Cornigliano, Di Negro, San Teodoro, Rivarolo e Pegli (zona Varenna e San Carlo di Cese), i 30.000 per Sestri Ponente, San Fruttuoso, Borgoratti, i 35.000 per Sturla e Boccadasse e Marassi, i 40.000 e i 45.000 rispettivamente per San Martino e Quinto.