Beni confiscati alla mafia, la Liguria vara una nuova legge: ogni anno fondi per 600mila euro

Genova. Approvata all’unanimità in consiglio regionale la nuova legge che disciplina il contrasto alla criminalità organizzata e in particolare l’assegnazione dei beni confiscati. Per la prima volta viene istituito un “piano strategico regionale” per la valorizzazione dei beni confiscati con una definizione precisa delle finalità di riutilizzo, ma soprattutto si dispone uno stanziamento fisso di 600mila euro all’anno per l’attuazione delle misure.

“Da quest’anno c’è certezza assoluta sui fondi che ogni anno vengono dedicati a questa legge, c’è distribuzione su tutto il territorio regionale, si supera di fatto la fase dell’emergenza e della provvisorietà e si arriva a destinare una cifra congrua alla ristrutturazione dei beni confiscati”, sottolinea Roberto Centi, consigliere della Lista Sansa e presidente della commissione Antimafia della Regione.

In Liguria sono circa 480 i beni confiscati, assegnati solo per un terzo. Sono circa 150 quelli nella disponibilità degli enti locali, come ha riferito l’assessore Alessio Piana. Il testo prevede bandi regionali per l’accesso ai contributi destinati ai Comuni, che dovranno garantire il 20% di compartecipazione finanziaria. I beni confiscati alla criminalità organizzata potranno essere oggetto di interventi di recupero per finalità sociali, educative o culturali, per contrastare l’emergenza abitativa, per attività di protezione civile e presidi di legalità. I fondi però potranno coprire anche le esigenze tecnico-amministrative e progettuali dei Comuni, anche tramite convenzioni con l’Università.

“È una legge che aiuta i sindaci, che dà loro delle gambe per poterli mettere a disposizione della società delle persone che stanno male, delle associazioni che si occupano di vecchie e nuove povertà, di persone bisognose perché portatrici di handicap, co-housing, lavoro giovanile. Insomma, una legge che dà gambe concrete alla lotta alla mafia – sottolinea Centi -. La difficoltà è stata innanzitutto dare certezza ai fondi e poi trovare una via di mezzo che non intaccasse né la legge nazionale né i regolamenti dei singoli comuni come quello di Genova che meritoriamente se n’è dato uno, quindi trovare una legge che non fosse retorica ma in ogni sua parola operativa e che servisse davvero alla situazione della Liguria come regione”.

“La tendenza degli ultimissimi anni è quella di un’accelerazione nell’assegnazione nei beni confiscati, soprattutto per merito del Comune di Genova ma non solo, anche grazie al bando dell’assessore Benveduti che era uscito nel 2022. Allora erano stati sei i Comuni con 8 beni, avevano generato un intervento da 700mila euro con 500mila euro di investimento, la tendenza è continuare così, stiamo accelerando”, conclude Centi.