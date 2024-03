Battuta d’arresto per la Sampdoria Primavera, sconfitta (2-1) dal Verona

Genova. Continua il campionato in discesa deila Sampdoria Primavera, sconfitta (2-1), al “3 Campanili” di Bogliasco, dall’Hellas Verona nella 26a giornata del campionato Primavera 1 TIM e che adesso deve aspettare, con ansia, i risultati odierni delle uniche tre formazioni appostate in classifica alle spalle della Sampdoria, vale a dire Monza, Bologna e Frosinone.

Gli scaligeri dell’ex doriano Sammarco, dopo un paio di occasioni capitate a Conti ed Alesi, sono passati in vantaggio verso la mezz’ora con Cazzadori e hanno tranquillamente mantenuto l’1-0 fino all’intervallo

L’ occasione per riequilibrare il risultato è arrivata subito in avvio di ripresa, ma il portiere veronese Toniolo è stato bravo a salvare n corner la deviazione sotto porta di Polli, cosicché gli ospiti, come vuole la legge del calcio, ne hanno approfittato per punire i padroni di casa con la rete di Cisse, una decina di minuti dopo, sfruttando una mischia in area blucerchiata.

La veemente reazione dei ragazzi di Sassarini è stata premiata solo (all’86’) da Conti che dal limite ha accorciato le distanze con un violento destro che ha fissato l’1-2 finale, visto che l’assalto dei pochi minuti successivi è stato vano.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Ventre (26′ Georgiadis), Lotjonen, Costantino (60′ Thiago Gomes), Langella (60′ Pozzato); Uberti, Valisena (78′ Djalti), Conti; Alesi, Polli (60′ Ovalle Santos), Leonardi. In panchina: Gentile, Chiesa, Meloni, D’Amore, Balduzzi, Zeqiraj.

Hellas Verona (3-5-2): Toniolo; Popovic, Corradi, Nwanege; Patané (57′ Agbonifo), D’Agostino (87′ imionas), Rihai (78′ Dalla Riva), Cisse, De Battisti (78′ Silfver); Cazzadori (78′ Vermesan), Ajayi. In panchina: Marchetti, Castagnini, Dentale, Doucoure, Fagoni, De Ross