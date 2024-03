La Sampdoria sale al settimo posto: Stankovic saracinesca, Kasami stende il Bari

BARI 0 – SAMPDORIA 1 (86′ Kasami)



Sampdoria “essenziale”. Stankovic intuisce il rigore di Sibilli. Kasami fredda Brenno dopo una bella azione palla al piede, assist di De Luca. L’attaccante decisivo anche oggi. I blucerchiati esultano perché ora sono a quota 40 punti e settimi in classifica. Ovvero il penultimo posto valido per giocare i playoff. Si tratta della terza vittoria di fila, la quarta nelle ultime cinque partite. Dopo la grande paura, ora è il momento di provarci. C’è la sosta per recuperare qualcuno, e affrontarla con queste entusiasmo non può che far bene. Non può piovere per sempre. E sembra che forse il vento sia cambiato. Perché anche oggi come ad Ascoli un po’ di fortuna ha sopperito a una prestazione, è bene dirlo, appena sufficiente.

90′ Sei minuti di recupero! Stankovic esce al limite dell’area di testa e respinge l’attacco del Bari.

88′ Leoni lascia spazio a Brenno.

86′ Kasami! Goal della Sampdoria! Azione perfetta e rasoterra: Darboe – De Luca – Kasami: davanti alla porta si riscatta e fredda Brenno!



84′ Samp fortunata. Contropiede del Bari, 2 vs 2. Puscas fa partire una bordata che si stampa sulla traversa.

83′ Clamoroso “liscio” di Kasami! Cross dalla sinistra, Kasami potrebbe segnare ma tutto solo non colpisce il pallone.

82′ Schema venuto malissimo alla Sampdoria, che spreca una punizione conquistata da Borini. A buttarla al centro non si sbaglia mai.

77′ Fuori Morachioli e Benali, dentro Maiello e Nasti nel Bari.

74′ Triplice cambio da parte di Pirlo: Borini per Alvarez, Murru per Gonzalez e Benedetti per Stojanovic.

71′ Stankovic para il rigore calciato da Sibilli! Conclusione bassa e angolata, ma il portiere indovina l’angolo e tiene in piedi la Samp.



69′ Rigore per il Bari! Puscas calcia da dentro l’area, la palla sbatte sul braccio di Ghilardi. L’arbitro indica il dischetto.

66′ De Luca dentro l’area ma da posizione defilata calcia senza sorprendere Brenno. Servono forse la qualità di Verre e la grinta di Borini per dare una scossa a una partita che sembra assumere i connotati di quelle da “primo che segna vince”.

65′ Buona azione della Samp, che libera al tiro Darboe dal limite. Bella conclusione ma murata da un difensore. Sul ribaltamento di fronte, conclusione di Sibilli chiusa da Leoni. L’azione della Samp era partita da Stankovic, che aveva servito Darboe come nel goal subito dalla Feralpi, ma questa volta il mediano ha allargato sulla fascia lanciando invece di appoggiare indietro.

61′ Matino rimasto a terra dopo il fallo commesso ai danni di Kasami non riesce a proseguire. Al suo posto entra Zuzek.

58′ Finalmente un lampo di Kasami. Vince due contrasti a centrocampo, avanza e costringe al fallo da dietro Matino. Ammonito il numero cinque barese.

57′ Stojanovic rimedia il giallo per un fallo su Dorval.

56′ Ghilardi duro su Puscas, cartellino giallo. Due centrali su tre della Sampdoria ammoniti. Prosegue l’inconsistenza della proposta offensiva blucerchiata.

53′ Leoni chiude bene Morachioli mandando in fallo laterale e poi gli tira un calcetto di troppo. Scintille ma nessun provvedimento per il difensore della Samp. Si accendono per qualche istante gli animi in una partita decisamente soporifera fino a questo momento.

52′ Morachioli si invola verso la porta dopo un duello con Ghilardi ma viene fermato perché l’assistente ravvisa un fallo dell’esterno ai danni del centrale della Samp.

49′ Primo cambio. Dolorante alla testa, dopo lo scontro nel primo tempo, Yepes si vede costretto a lasciare il campo. Pirlo non cambia assetto e inserisce Darboe davanti alla difesa.

47′ Subito corner per il Bari. Nulla di fatto. Per cercare di fare punti al San Nicola la Samp deve cercare di attaccare con più uomini rispetto al primo tempo. La difesa dei pugliesi non è apparsa imperforabile, come quella blucerchiata, ma la strategia dei lanci verticali è spesso stata disinnescata dal fuorigioco. Quando la Samp ha combinato nelle stretto ha creato qualcosa.

45′ Si riparte con il Bari incaricato del calcio di inizio.

Secondo tempo



Primo tempo equilibrato anche se è stato il Bari ad avere l’occasione migliore, con Puscas che ha fallito a tu per tu con Stankovic. La Sampdoria ha segnato con De Luca ma l’attaccante era abbondantemente in fuorigioco. In generale, i blucerchiati hanno faticato a creare problemi a Brenno

45’+1 Alvarez scarica una bordata al volo in area ma Pucino ci mette il corpo e mura. Si chiude qui il primo tempo.

44′ Combinazione tra Kasami e De Luca in area ma conclusioni murate. I blucerchiati provano a chiudere in attacco.

43′ Incursione dalla sinistra di Dorval che di testa spedisce sopra alla traversa.

40′ De Luca controlla bene e calcia alla grande segnando. Tuttavia, il fuorigico è netto fin dal lancio, seppur preciso, di Gonzalez.

38′ Yepes rimane dolorante a terra. Forse colpo alla testa, ma è pronto a rientrare alla prima interruzione in area.

37′ Leoni compie una bella chiusura ma poi serve Yepes al limite che perde palla pressato da due. Maita calcia forte ma a lato.

35′ Alza i giri del motore il Bari mentre la Samp fatica ad attaccare l’area avversaria. Alvarez poco nel vivo dell’azione mentre i centrocampisti faticano a trovare, in primis, e poi ad accorciare verso De Luca.

33′ Sampdoria decisamente spenta in avanti. Lancio di Gonzalez per l’interimento di Depaoli, ma Brenno fa buona guardia. Intanto, Di Cesare frana addosso a De Luca fermando la ripartenza e viene ammonito.

30′ Sbanda la Samp ma super Stankovic! Azione tutta in verticale del Bari con Vicari che serve Morachioli, il quale prolunga per Puscas che riesce a mettersi davanti a Ghilardi e a presentarsi a tu per tu col portiere col difensore alle spalle. Avrebbe potuto far meglio, ma è anche bravo il portiere in uscita a chiudere lo specchio!.

26′ Il Bari calcia una punizione sul secondo palo, sponda di Di Cesare ma Stankovic è bravo in uscita e smanaccia.

25′ Primo giallo della gara. Facundo Gonzalez stende Puscas e rimedia il giallo. Era diffidato, salterà la partita contro la Ternana.

22′ Botta e risposta. Sul ribaltamento di fronte, corner del Bari con Di Cesare che solo sul secondo palo colpisce malissimo mandando sul fondo.

20′ Occasione Samp! Combinano bene De Luca e Alvarez: velo del primo, passaggio del secondo che poi riceve in area. Alvarez se la sistema e si prepara da buona posizione a freddare Brenno, ma Vicari è provvidenziale in scivolata all’altezza dell’area piccola. Nulla di fatto dal corner seguente.

18′ Ricerca della superiorità. Corner di Alvarez, colpisce Ghilardi ma senza dare forza né angolare. Parata comoda di Brenno. Corner nato dalla perseveranza di Depaoli, sganciatosi dalla zona di centrocampo per inserirsi sulla fascia davanti a Stojanovic e per ricevere il lancio di Leoni.

15′ Duelli. Ghilardi a uomo su Puscas, lo segue anche quando la punta arretra, in tal caso Yepes scende tra i due centrali.

13′ Lancio lungo di Gonzalez per Alvarez, segnalato offside. La seconda punta blucerchiata per ora non si è fatt avedere molto.

9′ Vietato lasciare spazi. Poco da segnalare fino a qui. La Samp prova maggiormente le verticalizzazioni mentre il Bari tenta maggiormente attacchi laterali. Per ora però prevale la volontà di non scoprirsi. Il Bari si raccoglie indietro e inizia a pressare dal centrocampo lasciando libero il giropalla al trio Leoni – Ghilardi – Gonzalez.

4′ Fase di studio, la Samp è entrata in area grazie a un filtrante di Kasami per il taglio di De Luca. Azione invalidata per fuorigioco. Per il Bari un corner, ma Depaoli sul secondo palo ha fatto buona guardia rubando palla a Di Cesare.

1′ Le scelte. Si parte, Sampdoria in possesso di palla. Dieci undicesimi confermati rispetto alla formazione partita contro l’Ascoli. Fascia da capitano sul braccio di Depaoli, schierato come mezzala nel centrocampo a tre completato da Yepes davanti alla difesa e Kasami. Solo panchina per Verre, tornato a disposizione dopo la grande prestazione contro la Feralpisalò.

Primo tempo

Trasferta pugliese per i blucerchiati. La Sampdoria è entrata per la prima volta in zona playoff dopo la vittoria sofferta contro l’Ascoli. Sta per cominiciare l’ennesima prova di maturità per la squadra di Andrea Pirlo. Un successo consentirebbe di giungere alla sosta col morale a mille per preparare al meglio l’ultimo scampolo di stagione. Un passo falso, invece, costringerebbe nuovamente a guardarsi alle spalle. Guai a sottovaluare i galletti di mister Iachini, che ne vengono da tre sconfitte di fila e sono quindi determinati a fare risultato. Tra i titolari, l’ex Genoa Puscas.

Formazioni ufficiali

Bari (3-4-1-2): Brenno, Matino, Di Cesare (c), Vicari, Pucino, Maita, Benali, Dorval, Sibilli, Morachioli, Puscas. A disposizione: Pellegrini, Pissardo, Nasti, Bellomo, Lulic, Maiello, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Dachille, Kallon. Allenatore: Iachini

Sampdoria (3-5-2): Stankovic, Leoni, Ghilardi, Gonzalez, Stojanovic, Barreca, Kasami, Yepes, De Paoli (c), De Luca, Alvarez. A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Verre, Borini, Giordano, Murru, Girelli, Ntanda, Darboe, Benedetti. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto, Assistenti: Barone di Roma 1 e F. Longo di Paola, Quarto ufficiale: De Angeli di Milano, VAR: Meraviglia di Pistoia, AVAR: Piccinini di Forlì.