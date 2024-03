Autotrasporto, revocata la protesta dei tir lumaca: “Impegno per dialogo costruttivo con le istituzioni”

Genova. La decisione della revoca della protesta ‘Tir Lumaca’, inizialmente programmata per lunedì 4 marzo, è stata maturata dalle associazioni genovesi della filiera dell’autotrasporto a seguito delle proficue interlocuzioni intercorse nei giorni scorsi con il Sindaco Marco Bucci e l’amministrazione comunale e l’accoglimento dell’istanza di incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in visita a Genova nella giornata di lunedì.

“Come Fai Liguria siamo sempre stati dell’avviso che sia molto più importante e produttiva un’interlocuzione diretta con le istituzioni che manifestazioni fini a se stesse, – spiega il segretario di Fai Liguria Gianfranco Tiezzi – per questo motivo abbiamo favorito l’incontro con il Sindaco e siamo dell’avviso che il colloquio di lunedì con il Ministro Salvini possa produrre azioni concrete per affrontare le criticità dell’intero comparto, più volte evidenziate e condivise da tutte le nostre associazioni. Un ringraziamento a Salvini per la piena disponibilità ad un confronto proattivo con la categoria ligure dell’autotrasporto e al nostro presidente nazionale Paolo Ugge’ per il suo fondamentale coinvolgimento nell’interlocuzione con il Ministro.”

Rincari dei costi del carburante e del pedaggio autostradale, fragilità e disagi della rete autostradale locale ma soprattutto la mancanza di aree di stallo che ha portato la filiera dell’autotrasporto ligure a chiedere in modo congiunto al Sindaco l’individuazione di un’area autoparco di 800 stalli a Genova.

“E’ fondamentale considerare l’autoparco come una priorità rispetto all’utilizzo delle aree ex Ilva di Cornigliano, inserendo una progettualità specifica tra le attività previste coinvolgendo l’Università di Genova. Tra le esigenze che abbiamo espresso al Sindaco c’è anche quella della costituzione di un tavolo comunale permanente su trasporto e logistica che affronti con urgenza il tema del fabbisogno di aree di sosta per tutto il comparto.”