Autotrasporto, parte da Genova il ciclo di convegni della Confael “Sicurezza, un bene di tutti”

Genova. Parte dalla Liguria il ciclo di convegni “Sicurezza, un bene di tutti” che la Confael porterà in ogni Regione per promuovere il tema della sicurezza nei settori dei Trasporti e della Mobilità, e presentare la campagna di sensibilizzazione dedicata agli studenti “Tutti insieme per una strada più sicura”. Il primo appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Genova, si terrà nel capoluogo ligure venerdì 29 marzo a partire dalle 9.30 – nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, in via Garibaldi 9.

La Confederazione ha scelto la Liguria come prima tappa per l’importanza strategica che il comparto portuale, con tutti gli annessi servizi di logistica, svolge all’interno dell’economia del Nord Ovest del Paese. Ma nel convegno si parlerà anche di sicurezza stradale – dal punto di vista sia degli automobilisti che dei conducenti dei mezzi pesanti – per sottolineare come la categoria, troppo spesso, non venga adeguatamente considerata come parte danneggiata negli incidenti. E si discuterà del futuro del lavoro dell’intero comparto, sia per la mancanza di addetti, sia per i ritardi accumulati negli anni nella definizione di linee guida sulla formazione per adeguare le competenze alle necessità del mercato. La Confael Trasporti rappresentata dal segretario nazionale Vincenzo Iuzzolino, esporrà le proprie soluzioni, e le proposte per ammodernare la dotazione infrastrutturale del Paese, garantendo maggiore accessibilità a tutta une serie di servizi di particolare ausilio per i camionisti.

“I settori dei trasporti e della logistica – commenta il Segretario Generale della Confael, Domenico Marrella – nonostante siano fondamentali per la nostra economica, affrontano notevoli criticità. E nell’immediato futuro saranno destinati a fronteggiare profondi cambiamenti. A queste questioni di carattere generale, se ne affiancano poi altre strettamente connesse al territorio. Per questo abbiamo deciso di organizzare un convegno, ma potremmo anche definirlo tavolo di confronto, in ogni Regione, per discutere del futuro del settore sotto entrambi i profili”.

Verranno inoltre presentata la campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “Tutti insieme per una strada più sicura” che la Confael – insieme all’associazione Italiana Noi Camionisti – intende portare nelle scuole di tutta Italia. “La sicurezza è un bene indispensabile – spiega Vincenzo Iuzzolino, che è anche Presidente dell’associazione Italiana Noi Camionisti. Tuttavia, è prassi alcune volte puntare l’attenzione solo su determinate categorie di persone, senza affrontare i veri problemi e adottare interventi concreti. Con questa iniziativa intendiamo identificare tutti i possibili campi d’intervento: non solo il rispetto delle regole e i comportamenti personali, ma anche le condizioni delle strade, la carenza di controlli”.

Per i più giovani, assieme alla campagna verrà anche presentato il concorso “Il Camion e il mondo in strada” in cui i bambini realizzeranno dei disegni per mostrare agli adulti la loro visione e percezione della strada come luogo sicuro e d’incontro a favore della collettività. “Vogliamo che i più giovani partecipino attivamente a questa campagna – ha detto ancora Vincenzo Iuzzolino, e per questo abbiamo pensato di affiancare il loro mondo al nostro e coinvolgerli come principali protagonisti. Intendiamo ribaltare il paradigma che si segue di solito: invece di essere noi adulti a proporre, vogliamo che siano loro a indicarci le soluzioni. E vogliamo fare tesoro dei messaggi che ci trasmetteranno”.

All’evento di Genova parteciperanno tra gli altri il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti; il Sindaco di Genova Marco Bucci; il Segretario Generale della Confael, Domenico Marrella; e il Segretario Regionale della Confael Liguria, Gerolamo Burlando. La chiusura dei lavori sarà affidata al Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.