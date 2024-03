Autostrade, l’obiettivo del governo: tariffa unica nazionale per tutti i concessionari

Genova. Presto tutte le autostrade italiane, comprese quelle liguri, potrebbero avere una tariffa unica per il pedaggio. Lo ha spiegato il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi a margine del convegno sul Libro bianco delle infrastrutture in Liguria organizzato dalla Camera di commercio.

“Entro la fine dell’anno rivedremo le concessioni autostradali perché è un vincolo del Pnrr – ha detto Rixi -. Cambieranno le regole: l’idea del governo è di andare verso una tariffa unica nazionale, quindi avere pedaggi chilometrici analoghi per gli utenti e ponderati per i gestori. Questo consentirà di ottimizzare meglio i flussi di traffico sulle varie arterie”.

Già lunedì scorso, in occasione della cerimonia di inizio lavori del tunnel subportuale, il ministro Matteo Salvini aveva sottolineato il lavoro in corso “sull’intera revisione del sistema delle concessioni autostradali in tutta Italia per arrivare come obiettivo finale a garantire le manutenzioni necessarie senza gravare sull’aumento dei pedaggi e sulle tasche dei cittadini“.

“Le concessionarie autostradali legittimamente hanno utili miliardari: ridiscuteremo al tavolo come reinvestire questi utili miliardari a vantaggio dei cittadini – aveva aggiunto Salvini -. È un po’ il discorso delle banche, qualcuno s’era stracciato le vesti a sinistra: le banche stanno macinando decine di miliardi di euro di utili, se una parte di questi utili miliardari fossero reinvestiti in attività utili ai cittadini non penso sarebbe uno scandalo. Ci stiamo lavorando”.

L’idea non è del tutto nuova. Già nel 2019 l’allora ministro Luigi Di Maio – che governava insieme alla Lega nel Conte I – teorizzava una “tariffa unica europea senza caselli”. Ma l’intenzione era anche quella di togliere la concessione alla società Autostrade, mentre l’epilogo è stato diverso.

Oggi le tariffe vengono stabilite nell’ambito delle concessioni rilasciate alle singole società di gestione. In Liguria sono tre: Autostrade per l’Italia che opera su tutto il nodo di Genova tra Savona e Sestri Levante e fino a Serravalle Scrivia, l’Autofiori che ha competenza su tutta la A6 e sulla A10 tra Savona e il confine francese, e la Salt che gestisce la A12 da Sestri Levante in poi e la A15: le ultime due società appartengono entrambe al gruppo Gavio.