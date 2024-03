Autostrade, incidenti su A10 e A12 con code e rallentamenti. Disagi anche sulla A26

Genova. In una giornata caratterizzata dal forte maltempo, non mancano i disagi per la viabilità, anche sulle nostre autostrade. Due incidenti, infatti, si sono verificati questa mattina sulla rete genovese, provocando disagi per la circolazione ma per fortuna nessun ferimento grave.

Il primo è avvenuto poco prima delle 10 presso il casello di Genova Nervi, dove un’auto è andata a sbattere contro le barriere laterali. Una bambina è rimasta leggermente ferita ad una gamba e per questo è stata trasportata la Gaslini di Genova in codice giallo.

Incidente anche in A10, presso il casello di Genova Pegli, poco prima delle 11. Anche in questo caso un ferito in codice giallo trattato sul posto. Rallentamenti per chi viaggia verso Genova.

Disagi anche in A26 tra Masone e Ovada in direzione nord per lavori: almeno un chilometro di code.