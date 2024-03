Autostrade, drenaggi in corso sulla A12 per far defluire l’acqua dalle gallerie

Genova. E’ stata una giornata complicata per la viabilità genovese, sulle strade urbane e sulle tratte autostradali, letteralmente allagate dall’ingente quantità d’acqua caduta in queste ore che si è sommata a quella già presente nei terreni provata da giorni di pioggia.

Per quanto riguarda la reta autostradale, i disagi maggiori si sono verificati durante la mattinata, vale a dire durante i fenomeni più importanti dell’ondata di maltempo. Moltissime le segnalazioni di allagamenti soprattutto nelle tratte urbani di A10 e A12, anche se la circolazione non ha mai avuto criticità particolari, con i tecnici di Autostrade per l’Italia operativi per tutto il giorno.

Terminata l’allerta gli interventi sono proseguiti: attualmente, come comunica Aspi, “nel tratto di A12 compreso tra Genova Nervi e Genova Est, verso il capoluogo ligure, il traffico transita su una corsia all’interno della galleria Camaldoli ovest, in corrispondenza della quale non si registrano turbative alla circolazione. Aspi da questa mattina sta effettuando attività di drenaggio per far defluire l’acqua derivante dalla portata del fenomeno meteo”

Sulle altre autostrade liguri il traffico è regolare. “Per l’intera giornata Aspi ha rafforzato il presidio di squadre di viabilità sulle tratte interessate dal maltempo, monitorando costantemente la situazione. Nel corso delle prossime ore, piogge deboli potranno ancora interessare il settore di levante, con un generale miglioramento su tutta l’area ligure”.