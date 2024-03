Autostrade, da oggi stop ai cantieri in Liguria: agevolare gli spostamenti per Pasqua

Liguria. Parte oggi il piano di alleggerimento dei cantieri autostradali sulla rete ligure per le festività pasquali e i ponti primaverili, con una significativa riduzione anche delle chiusure notturne, in particolare sulla tratta della A26 gestita da Autostrade per l’Italia. Il piano sarà operativo, con alcune minime differenze di giorni e orari, da oggi al 2 aprile e nuovamente dal 24 aprile al 6 maggio.

Non potranno essere rimossi, come dice la parola stessa, i cantieri inamovibili, alcuni dei quali presenti sull’intera rete ligure e con maggiore insistenza sui viadotti dell’A26, ma anche su tratte di A12 e A7.

Nello specifico, sulle tratte di Autostrade per l’Italia verranno rimossi tutti i cantieri impattanti per il periodo pasquale, dal 28 marzo alla mattina del 2 aprile, periodo durante il quale verranno garantite sempre due corsie per senso di marcia su tutte le direttrici. Un altro stop ai lavori verrà effettuato per il lungo ponte delle festività del 25 aprile e del primo maggio, con la sospensione dei cantieri dal 24 aprile fino alla mattina del 6 maggio.

In entrambi questi periodi anche le chiusure notturne verranno limitate al massimo. Con l’obiettivo di garantire per tutta l’estate due corsie verso Milano in A7, dal 2 al 27 aprile verrà effettuato un importante intervento sul viadotto Balletto tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord, che consentirà di eliminare l’attuale limitazione permanente su una corsia. Durante questi 25 giorni, verso Milano sarà disponibile solo una corsia anche nei fine settimana.

Per quanto riguarda le tratte liguri gestite in concessione da Autostrada dei Fiori, il piano della concessionaria per il periodo pasquale prevede la sospensione dei dieci cantieri lungo la A10 Savona – Ventimiglia dalle ore 14 di oggi sino alle ore 22 di martedì 2 aprile su entrambe le carreggiate. Per quanto riguarda, la A6 Torino – Savona, lo stop riguarda invece il restringimento ad un’unica corrente veicolare in corrispondenza del viadotto Bormida di Mallare (tra Altare e Millesimo) in direzione Torino.

Per quanto riguarda invece le tratte liguri gestite in concessione da Salt, nel periodo pasquale la concessionaria rimuoverà dalle ore 22 di martedì 27 marzo alle ore 12 di martedì 2 aprile tutti i cantieri presenti sul Tronco Autocisa e sul Tronco Ligure Toscano ad accezione di due restringimenti di carreggiata prima della barriera di La Spezia in entrambi i sensi di marcia che, però, non dovrebbero creare turbative al traffico.

“Una buona notizia per i liguri, le categorie produttive e il comparto turistico – commentano il governatore ligure Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone – anche in vista della stagione estiva in cui i flussi non saranno concentrati solo in alcuni giorni specifici. Questo nuovo piano è frutto di incontri mirati a garantire la non interferenza dei lavori con la stagione turistica, assicurando così un flusso agevole sulle autostrade e evitando disagi sia ai cittadini che ai turisti”.