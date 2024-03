Autorità portuale, via libera alla concessione definitiva per dare nuova vita all’Hennebique

Genova. Via libera del Comitato di Gestione dell’autorità portuale al rilascio della concessione in via definitiva a favore di Hennebique S.r.l, la società costituita ad hoc dal RTI Vitali S.p.A./Roncello Capital S.r.l., finalizzata alla ristrutturazione dello storico ex-silos granaio del porto di Genova, al recupero del compendio di pertinenza e alla gestione dello stesso.

L’atto di concessione, della durata di 90 anni – spiega una nota dell’autorità portuale – andrà a restituire alla cittadinanza un’area polivalente di fruizione pubblica con il pregio di trovarsi in una posizione centrale tra il polo passeggeri del porto di Genova e le principali attrazioni della città, lungo un percorso panoramico che idealmente mette in connessione il Waterfront di Levante con la Darsena, attraverso l’area del Porto Antico, per proseguire fino al parco della Lanterna, a sua volta oggetto di un importante intervento di valorizzazione nell’ambito della realizzazione del nuovo Tunnel subportuale”.

Con il rilascio della concessione, i lavori propedeutici avviati nel novembre dello scorso anno, potranno entrare nel vivo.

