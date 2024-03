Automobile finisce in mare in zona Fiera: “Manovra sbagliata”

Genova. Intervento dei vigili del fuoco in zona Fiera a Genova, domenica sera. Il nucleo sommozzatori è stato mobilitato per via di un’automobile finita in mare.

I fatti sono avvenuti davanti al padiglione Jean Nouvel, tra l’ingresso e la banchina. Per motivi da chiarire l’uomo alla guida dell’auto ha fatto una manovra sbagliata.

La vettura è quindi finita in acqua ma il conducente, un 48enne, è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal veicolo prima che si inabissasse.

Gli stessi vigili del fuoco si sono poi occupati di recuperare il mezzo. Sul posto anche la capitaneria di porto e i soccorsi con 118 e Croce Bianca.