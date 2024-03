Auto si ribalta in via Bertani, alla guida un giovanissimo

Genova. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuto poco prima di mezzogiorno di questo sabato 9 marzo in via Bertani, nel quartiere di Castelletto, a Genova.

Un’automobile è finita sul fianco in un tratto della strada, che è in discesa e a senso unico. Da capire se possa aver influito la velocità, l’asfalto bagnato o una manovra troppo brusca.

A bordo della vettura un ragazzo di 22 anni. Per lui solo qualche botta e graffio. Il ragazzo è stato trattato sul posto dagli operatori sanitari.

Per riportare sulle quattro ruote l’auto e sbloccare la situazione del traffico è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.