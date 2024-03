Aster, interventi per la sicurezza anticendio nelle scuole: focus sulle uscite di emergenza

Genova. Porte Rei e uscite di emergenza, non sono dettagli, anzi. Aster in queste settimane è impegnata in diversi interventi nelle scuole di Genova per implementare le condizioni di sicurezza.

“Aster è orgogliosa di essere al fianco delle scuole del territorio cittadino per garantire la massima sicurezza contro gli incendi e in caso di emergenza”, dicono dalla partecipata del Comune che si occupa di manutenzioni.

“Con il nostro impegno costante nella manutenzione e riparazione dei presidi antincendio – sottolineano i tecnici – in questo caso porte Rei e uscite di emergenza, lavoriamo per proteggere gli studenti e tutto il personale delle scuole”.

“La sicurezza non è mai un compromesso, soprattutto quando si tratta del benessere dei nostri giovani”.