Assi di forza, la contro proposta degli ambientalisti: partita la raccolta firme

Genova. Sabato 16 Marzo prende il via nella zona di Marassi la seconda raccolta firme sull’asse di forza di trasporto pubblico Centro, che prevede il collegamento tra Sampierdarena e, per l’appunto, Marassi. Saremo presso il mercato di Via Tortosa dalle 10 alle 12 all’altezza dell’attraversamento pedonale di Corso de Stefanis. Si tratta del primo banchetto che è in programma, cui faranno seguito incontri con la cittadinanza nell’ottica di formare un Comitato di residenti, che sta già muovendo i primi passi e che si è dato come nome “Lo sconqAsse di Marassi”.

La comunicazione arriva dal circolo Nuova Ecologia: “In questa seconda raccolta vogliamo cominciare a delineare delle proposte alternative alle ipotesi fin qui circolate su quello che dovrebbe essere il progetto esecutivo. Siamo come al solito in presenza di notizie poco chiare e in continua evoluzione, di cui la cittadinanza è sostanzialemnte all’oscuro. Prova ne sia la scarsa partecipazione alle commissioni municipali sul tema, convocate “strategicamente” in orario lavorativo al mattino o alle 14 del pomeriggio. Comunque quanto fino ad ora trapelato basta e avanza per destare legittime preoccupazioni sia in termini di servizio offerto, che non sembra avere quei caratteri migliorativi tali da innescare un’inversione di tendenza nell’uso del trasporto pubblico – anzi, sia per quanto riguarda le prospettive di trasformazioni urbanistiche, che sempre dovrebbero accompagnarsi quando si fanno interventi infrastrutturali di questa natura”.

“Posto infatti che l’orizzonte entro cui ci muoviamo è quello disegnato dal PUMS (Piano Urbano della mobilità sostenibile) cittadino e dal progetto degli assi di forza già approvato in via definitiva e debitamente finanziato con apposite voci di spesa statali, ed evidenziate le problematiche che la sua realizzazione avrebbe nello specifico del quartiere di Marassi (rottura di carico per l’utenza delle zone collinari che sarebbero costrette a cambiare mezzo in Piazza Galileo Ferraris, dove si attesterebbe la nuova linea di forza, nonostante la poca distanza da percorrere per raggiungere il centro cittadino – e quindi il rischio concreto di dovere poi effettuare uno o più successivi trasbordi per arrivare a destinazione, i rischi per la salute derivanti dal creare questo punto di smistamento in prossimità di scuole e area di gioco per bimbi, la perdita dell’interscambio con la Metro a Sant’Agata, il congestionamento viario dovuto allo spostamento dei banchi del mercato bisettimanale in Via Monticelli, la perdita di parecchi posti auto che non sembra avere adeguata compensazione – neanche per via indiretta con un minore fabbisogno di stalli grazie ad un trasporto pubblico davvero di qualità che in certa misura farebbe venire meno l’esigenza di possedere almeno la seconda o terza auto per nucleo famigliare…), si vorrebbe qui invece entrare nel merito di alcune possibili controproposte”.

“Riteniamo però giusto percorrere la strada del coinvolgimento della popolazione interessata ovvero quella che abita nelle zone attraversate da quest’asse di forza (Piazza Galileo Ferraris e Corso Sardegna) e quella delle zone collinari, che pare la più penalizzata dal punto di vista trasportistico. Con tutti loro e con chi in questi anni ha ragionato sulle questioni inerenti la viabilità cittadina, fino a formulare una proposta complessiva di trasporto pubblico basata sul tram, vogliamo discutere delle proposte alternative, tese tra l’altro a dare risposte anche sul piano delle scelte urbanistiche che dovrebbero apportare migliorie per la vivibilità del quartiere. Intanto partiamo dal No al capolinea in piazza G.Ferraris per aprire a ipotesi che lo collochino nell’area centrale della città o, in subordine, in prosecuzione di percorso lungo la vallata per attestarlo al Cimitero di Staglieno”.

“Ovviamente quest’ultima proposta deve fare i conti con possibili altre contoindicazioni e quindi potrà essere presa in considerazione qualora esse si dimostrino sanabili. Altro aspetto discutibile del progetto attuale è senz’altro il percorso immaginato a centro strada, in controflusso rispetto al traffico privato nella parte in cui vi sono ancora gli alberi, che per fortuna sarebbero risparmiati in questa seconda versione del progetto. Viene dunque meno anche la fattibilità di rendere obbligata la discesa dell’utenza, non essendoci più un capolinea che si interpone nella corsa verso il vicino centro città e potendosi a questo punto mantenere il collegamento diretto garantito dalle attuali linee collinari, che tra l’altro non subirebbero più l’unificazione di alcune tratte. L’interscambio continuerebbe ad avvenire “in corsa”, laddove dal mezzo in cui si è caricati si intravvedesse sopraggiungere una linea che segue un percorso più congeniale alle proprie esigenze. Tale circostanza riflette poi un’idea di diversificare l’offerta e di renderla più funzionale, che è la logica di investire nel servizio per attrarre utenza e non certo quella dell’ottimizzazione delle risorse rendendole meno efficaci e con capienza a maggior rischio di saturazione”.

“Tornando invece agli aspetti propositivi, fra le tante ipotesi alternative che si possono immaginare, perché per esempio non ispirarsi ai controviali di Corso Torino, dove potere fare transitare il traffico privato a velocità moderata – tipo zona 30 – che lo renderebbe a quel punto compatibile con la circolazione di biciclette e più confacente alle manovre necessarie verso i parcheggi in linea lato marciapiede? Dal momento poi che si ragionerebbe di intervenire con un approccio graduale, tale situazione sarebbe inizialmente ipotizzabile nella parte bassa del Corso, quella lato mare, dove si vanno a collocare le nuove piantumazioni, mentre nella parte alta, dove vi sono le alberature preesistenti, si potrebbe semplicemente mettere un cordolo che la separi dalla corsia riservata per i filobus, in attesa della loro probabile sostituzione nell’arco di 15/20 anni quando prevedibilmente termineranno il loro naturale ciclo di vita”.

“A questo punto verso il centro strada rimarrebbe la corsia di attraversamento/scorrimento più veloce nei due sensi di marcia. Tale soluzione permetterebbe di creare un cuscinetto per la zona di passeggio e di shopping, beneficiando cittadini ed esercizi commerciali di prossimità, sia perché ridurrebbe l’impatto del rumore viabilistico, sia perché porterebbe le nuove alberature ad ombreggiare più da presso i marciapiedi, che potrebbero arricchirsi di ulteriore arredo urbano. Inoltre si abbatterebbe il livello di rischiosità di una delle strade che svetta nelle classifiche cittadine e non solo per numero di incidenti. Naturalmente, come s’è detto, possono essere pensate altre soluzioni per ottenere i risultati attesi. Per questo motivo rimandiamo la presentazione ufficiale della controproposta, di cui tuttavia abbiamo ritenuto utile, a mo’ d’esempio, anticiparne i contenuti pur essendo solo una fra le tante possibili. L’importante è che l’Amministrazione intenda finalmente instaurare un rapporto di ascolto e di reale collaborazione. Per questo noi da tempo ci battiamo”.