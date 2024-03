Aspi al Mipim di Cannes illustra il tunnel subportuale: “Con la Gronda attrarrà l’attenzione di investitori internazionali”

Genova. “Autostrade per l’Italia è parte attiva con importanti progetti orientati allo sviluppo sostenibile di una terra cui siamo molto legati, e sulla quale siamo impegnati in termini non solo economici ma anche di capacità e competenze del nostro gruppo: dal Tunnel subportuale, il cui iter progettuale è stato approvato in tempi record e che rivoluzionerà il volto della città, alla Gronda, che porterà alla Liguria una viabilità più agevole sia in termini cittadini che in termini di attraversamento e di collegamento con il resto d’Italia e d’Europa.”.

Lo ha detto Luca Fontana, direttore Grandi Opere Aspi, presentando stamani al Mipim di Cannes le opere infrastrutturali in corso a Genova.

“L’insieme delle iniziative di Aspi nel genovese contribuisce in modo determinante a valorizzare questo territorio dalle ampie potenzialità – ha concluso Fontana -, con l’obiettivo di attrarre sempre di più l’attenzione della comunità degli investitori internazionali“.