Asl 3, la Fials: “Ostetriche costrette a usare l’auto privata per garantire l’assistenza a domicilio”

Genova. Le ostetriche della Asl 3 genovese sono costrette a usare i propri mezzi privati per garantire il servizio di assistenza domiciliare post-parto. È quanto denuncia in un comunicato il sindacato Fials.

“Dall’analisi dei dati ufficiali dell’azienda – scrivono i delegati Mario Iannuzzi, Anna Maria Spiga e Valerio Testa – risulta che l’attività a domicilio del servizio di ostetricia effettuato in tutti i distretti dalle ostetriche del consultorio abbia superato le 600 prese in carico annuali e registri un trend in crescita. Come è noto il team prende in carico le donne che attivano il servizio (direttamente o indirettamente tramite punto nascita, pediatra o altri servizi) e le segue dal momento delle dimissioni dall’ospedale finché si reputi necessaria l’assistenza domiciliare, per risolvere i problemi che c’erano all’inizio e per garantire soprattutto un buon avvio dell’allattamento, puerperio e genitorialità”.

“Il team – prosegue la Fials – risulta dislocato con un’ostetrica per distretto, quindi in totale sei da gennaio 2024. Nel 2023 in continuità sul servizio, causa sospensioni di contratto e attesa di stabilizzazioni, erano solo tre con copertura da Cogoleto a Recco. Gli accessi domiciliari risultano a giornata in media 3-4 nelle giornate di corta e 5-6 nelle giornate di lunga per ogni operatore, tenuto conto che, per ovvi motivi, devono avere una durata maggiore di un normale accesso domiciliare come effettuato dai servizi territoriali. Inoltre le ostetriche dislocate sul servizio domiciliare si occupano anche della comunità di accoglienza dei Camaldoli, dove assistono le donne in gravidanza e puerperio. Per garantire il servizio in media ogni ostetrica percorre 200-300 chilometri al mese”.

Ed ecco il punto: “Per svolgere questo lavoro, attualmente, le sei ostetriche hanno a disposizione solo un automezzo aziendale (distretto 12 a Struppa condivisa con distretto 10). Di conseguenza il servizio pubblico di assistenza domiciliare alle donne in post-parto è garantito solo grazie all’utilizzo del mezzo privato delle lavoratrici. Ci pare un paradosso inaccettabile – attaccano Iannuzzi, Spiga e Testa -. Ci risulta che siano state inoltrate ripetute richieste ma ad oggi è arrivata una sola altra macchina che è utilizzata sia dagli operatori del distretto 8 che del distretto 9 (se la devono dividere).

A conti fatti, secondo il sindacato, “mancano almeno altri 4 mezzi, uno per distretto, per svolgere il servizio in condizioni di normalissima dignità operativa. La richiesta è di un mezzo aziendale per distretto, quindi ad oggi mancano tre macchine (distretti 9, 10, 13) e uno scooter per il distretto 11 dove ci si sposta più agevolmente in moto causa carenza parcheggi. Non possiamo pensare che la direzione aziendale non possa risolvere celermente questo problema fornendo le auto necessarie. La direzione aziendale e la direzione socio sanitaria hanno un’ottima occasione per dimostrare di prendere sul serio questo servizio che, ci permettiamo di sottolinearlo, rappresenta oggi un esempio lodevole di servizio pubblico alle donne, alle famiglie e ai neonati (di cui c’è un gran bisogno).

Infine la Fials evidenzia che “l’uso del mezzo proprio non è assolutamente un obbligo, anzi. Per i livelli di rimborso oggi garantiti noi sconsigliamo sempre a tutti di mettere a disposizione il proprio mezzo. Riteniamo comunque doveroso, in questo specifico caso, attendere la risposta della direzione aziendale e del direzione socio sanitario prima di decidere eventuali iniziative di evidenza pubblica e/o di protesta sindacale. L’urgenza è adesso”.