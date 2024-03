Asili musicali, iniziato l’iter parlamentare. M5s: “Progetto nato a Genova, che va esteso a tutto il paese”

Genova, 22 marzo 2024 – “Approvata all’unanimità una nostra ulteriore mozione per impegnare il sindaco e la Giunta a implementare a Genova il progetto “Asili musicali” e a prevedere bandi di concorso specifici per gli insegnanti musicisti da assegnare ai suddetti asili. Ricordo che Genova è stata la prima grande città italiana ad avere degli asili comunali a orientamento musicale e il merito di aver fatto approvare l’iter in Comune è tutto del MoVimento 5 Stelle nello scorso mandato. Quell’esperienza, l’abbiamo portata anche in Parlamento grazie al nostro senatore Luca Pirondini: martedì scorso, in Commissione Cultura al Senato, è stato incardinato il disegno di legge ed è così ufficialmente iniziato l’iter del testo”. Così, il capogruppo comunale del M5S Fabio Ceraudo.

“Il nostro obiettivo è da sempre quello di rendere gradualmente strutturale la presenza sul territorio italiano, ovviamente con un avvio in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche per i primi 3 anni, di asili musicali all’interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a 6 anni – ricorda a sua volta il senatore M5S Luca Pirondini -. Il progetto, nato a Genova nel 2020, va esteso a tutta Italia: la musica stimola l’apprendimento cognitivo, la sensibilità e la socialità. Auspico che tutte le forze parlamentari ne comprendano l’importanza. Ricordo che lo scopo dell’insegnamento non è necessariamente formare musicisti professionisti, ma far avvicinare i bimbi delle scuole dell’infanzia all’arte e alla bellezza contribuendo a migliorare la società del domani”.