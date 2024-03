Arte Genova mette all’asta 11 immobili: ci sono ex ospedali, ville con giardino e terreni

Genova. Due ex ospedali, una ex Rsa, ville con parchi e giardini, un negozio, terreni e anche una stazione di rifornimento. Arte Genova mette all’asta 11 unità immobiliari senza vincolo di destinazione all’edilizia residenziale sociale, un tempo proprietà delle Asl o della Regione Liguria, alcune derivanti ancora dall’operazione voluta dalla giunta Burlando per risanare le casse della sanità ligure. I beni in vendita sono a Genova ma anche ad Arenzano, La Spezia, Levanto, Masone, Recco, Ronco Scrivia e Varazze.

Gli importi a base d’asta vanno dai 1,99 milioni di euro per l’ex centro Alzheimer di Varazze ai 15mila euro di un terreno in località Levaggiorosso a Levanto. L’ex ospedale di Villa Ansaldo a Recco, in vendita dai 298mila euro in su, è vincolato all’uso residenziale ed è soggetto a diritto di prelazione in quanto di interesse storico-archeologico. Sottoposta al diritto di prelazione da parte dell’attuale locatario anche la stazione di rifornimento di via Pegli. Tra gli immobili all’asta ci sono anche l’ex ospedale Maria Teresa di Arenzano a partire da 1,35 milioni di euro e due ville a Masone (via Podestà, base 353mila) e Cornigliano (viale Casanova, si parte da 310mila).

Le offerte andranno presentate entro e non oltre le ore 16.00 di lunedì 15 aprile 2024 presso la sede di Arte Genova in via Bernardo Castello 3. Andranno consegnate due buste chiuse e sigillate che dovranno contenere rispettivamente la documentazione amministrativa (copia del disciplinare sottoscritta per accettazione, scaricabile qui, e assegno circolare non trasferibile intestato ad Arte Genova di importo pari al 10% del prezzo posto a base di gara dell’unità immobiliare) e il modulo di dichiarazione di offerta economica (scaricabile qui) insieme a fotocopia del documento di identità. Qui il bando con l’invito a offrire.

Le buste saranno aperte in seduta pubblica il 17 aprile 2024. Gli immobili verranno aggiudicati al miglior offerente: in caso di offerte identiche i soggetti saranno invitati a effettuare una nuova offerta entro cinque giorni (in caso di ulteriore pareggio si procede al sorteggio).

Le informazioni per ogni singolo immobile

ASTA N. 1 – VIA S. MARIA IN BETHLEM CIV. 4 • VARAZZE

ASTA N. 2 – VIA SAN PIETRO 4 • ARENZANO

ASTA N. 3 – VIA PODESTÀ CIV. 1-3-5-7 • MASONE • VILLA CON PARCO

ASTA N. 4 – VIALE CASANOVA CIV. 2A • GENOVA • VILLA CON GIARDINO

ASTA N. 5 – VIA PEGLI CIV. 54 R • GENOVA • AREA LOCATA CON DIRITTO DI PRELAZIONE

ASTA N. 6 – VIA DON POLLERI CIV. 5 • RECCO • EX-OSPEDALE VILLA ANSALDO

ASTA N. 7 – VIA XX SETTEMBRE CIV. 174 • LA SPEZIA • NEGOZIO

ASTA N. 8 – LOCALITÀ PANIGASSE • RONCO SCRIVIA • TERRENO

ASTA N. 9 – VIA RIGAZZARA CIV. 60 • LA SPEZIA • EDIFICIO RURALE

ASTA N. 10 – VIA PIO FERRO s.n.c. • LA SPEZIA • FABBRICATO

ASTA N. 11 – LOCALITA’ LAVAGGIOROSSO • LEVANTO • TERRENO

Altri documenti utili