Arenzano, in funzione nuovo impianto fotovoltaico sulla piscina comunale

Genova. E’ entrato in funzione nella prima settimana di marzo il nuovo impianto fotovoltaico installato sulla piscina comunale di Arenzano. Una risposta al caro energia ed un progetto che mira alla sostenibilità gestionale della piscina di Arenzano sono i presupposti su cui la Rari Nantes Arenzano e l’amministrazione comunale hanno lavorato per trovare soluzioni alle difficoltà gestionali dell’impianto natatorio determinate dalla pandemia prima e dal caro energia dopo.

L’impianto, interamente finanziato dalla Rari Nantes Arenzano e realizzato dalla Synergica srl di Lavagna (https://synergicasrl.it/), è costituito da 96 pannelli fotovoltaici monocristallini da 440 Wp e consente di produrre oltre 45 MWh/anno, in buona parte consumati dalle varie attrezzature a servizio della piscina.

Questo intervento si inserisce in un programma di riqualificazione energetica della piscina comunale che si completerà con la realizzazione, nei prossimi mesi, del nuovo impianto di ventilazione, già progettato e finanziato dall’amministrazione comunale.

Come Rari Nantes Arenzano abbiamo deciso di farci carico di questo importante investimento, perchè la nostra realtà è un’eccellenza sportiva che va preservata anche per il ruolo sociale che svolge nel nostro territorio: i continui rialzi delle utenze energetiche hanno messo in difficoltà tutti gli impianti natatori, ma il percorso intrapreso con l’amministrazione ci consente di continuare a garantire la sostenibilità gestionale senza aumentare le tariffe per gli utenti.

Nel 2022 il Comune di Arenzano commissionò uno studio per valutare quali interventi eseguire per efficientare la piscina e prima ha coibentato il tetto e poi acquistato i teli isotermici per coprire la vasca nelle ore notturne. Ora noi abbiamo realizzato questo importante investimento e confidiamo che l’Amministrazione Comunale compia l’ultimo passo, intervenendo sull’impianto di ventilazione, per ottimizzare dal punto di vista energetico la piscina Comunale.