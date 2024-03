Torna in libertà l’aquila ferita da un bracconiere in autunno: “Emozione enorme”

Genova. Torna in libertà l’aquila minore ferita da un bracconiere lo scorso novembre. Nei giorni scorsi gli operatori del Cras dell’Enpa di Campomorone hanno liberato il rapace in un luogo sicuro, dopo cinque lunghi mesi trascorsi nelle voliere del centro di recupero.

L’aquila era stata colpita da un pallino da caccia a un’ala, ed era stata recuperata al suolo a Campo Ligure: “Un bracconiere totalmente sprezzante della legge, del valore della vita e della fauna selvatica le aveva sparato fratturandole l’ala in prossimità del gomito – hanno spiegato dall’Enpa – A causa di questo atto codardo la poverina era gravemente ferita, dolorante e incapace di volare”.

Per consentire al maestoso rapace di tornare a volare, gli operatori del Cras avevano pianificato un intervento di osteosintesi impiantando un chiodo che stabilizzasse i frammenti di occhi e consentisse all’ala di saldarsi in posizione corretta. Il chiodo è stato quindi rimosso una volta completata la guarigione, e l’aquila era stata trasferita in un voliera più grande per consentirle di esercitarsi e riprendere tono muscolare. Alla fine è arrivato il momento di rimetterla in libertà.

“A dispetto di chi commette reati e nemmeno coglie il senso della vita e della bellezza della natura – conclude l’Enpa – all’inizio della primavera questo splendido esemplare è stato liberato. L’emozione e la soddisfazione sono state enormi visto il gravissimo episodio. Siamo certi che la nostra aquila abbia ottime possibilità di sopravvivenza, visto il carattere combattivo e tenace”.