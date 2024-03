Approvato il Puc di Pieve Ligure, la sindaca Negro: “Strumento al passo coi tempi”

Pieve Ligure. La giunta regionale della Liguria ha approvato il Puc (piano urbanistico comunale) di Pieve Ligure. Si tratta di un piano di tipo ri-organizzativo che della vecchia impostazione ha mantenuto solo alcuni interventi trasformativi mirati a risolvere alcune carenze legate alle infrastrutture e ai servizi pubblici che servono il Comune.

“Il piano – ha detto l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – sarà in primis rivolto alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in linea con le politiche di riuso e recupero, messa in campo da Regione Liguria in questi anni”.

“Sono particolarmente soddisfatta per questa approvazione – spiega la sindaca di Pieve Ligure Paola Negro -. Essere arrivati alla conclusione di questo lungo percorso è certamente una conquista per il nostro Comune. Avremo un Puc aggiornato, uno strumento di governo al passo con i tempi che ci permetterà di superare il piano regolatore decisamente datato, in vigore fino a oggi, con il rispetto del territorio come primo obiettivo”.

“Per decenni – ha proseguito la sindaca Negro – si è tentato di arrivare al Puc per superare l’ormai già datato piano regolatore generale del 1997 che ricalcava in maniera pedissequa quello precedente. Il Puc approvato è stato completamente svuotato di tutti gli interventi inseriti nei distretti di trasformazione che non avevano nessun interesse pubblico, a seguito di una segnalazione di 42 pagine di Regione Liguria che ha completamente corretto e ravvisato il documento attuale. Sono stati mantenuti il distretto della Piccola per portare avanti l’intervento della piastra servizi e il distretto denominato delle Scuole che però prevedrà semplicemente un’area di verde pubblico attrezzato con sgambatoio per cani. Finalmente questo è un Puc a misura di Pieve e di tutti i pievesi”.