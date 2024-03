Ancora frane, smottamento in via Militare di Borzoli: polizia locale sul posto

Genova. Le piogge delle ultime ore hanno reso ancora più fragile il terreno già saturo soprattutto nei quartieri collinari e nell’entroterra.

Nella notte un nuovo smottamento si è verificato in Valpolcevera, in via Militare di Borzoli, una strada che collega l’abitato di Borzoli alle alture.

Al momento, secondo quanto segnalato dalla polizia locale, la strada non è chiusa ma si raccomanda di prestare attenzione.

Un’altra frana si è verificata nella notte in sulla strada provinciale 26 in Val Graveglia, all’altezza della galleria di Conscenti, nel comune di Ne. Sul posto i vigili del fuoco.