Ancora black out a Molassana, si allarga la protesta dei commercianti: “Perdiamo mattinate di lavoro”

Genova. Ancora disagi in queste ore a Molassana per i continui black out che si stanno verificando da diversi giorni nell’omonima via a danno delle tante attività che si affacciano sulla frequentata arteria della Val Bisagno. Dopo gli episodi dello scorso mercoledì, la situazione di fatto non è cambiata, ma ha solamente colpito altri punti del quartiere.

Parliamo delle attività comprese tra la rotonda e l’intersezione di via San Felice: in quell’area si trovano bar, alimentari, panifici, tabacchini: tutti rimasti oggi senza corrente dalle 8 del mattino. “E’ l’orario delle colazioni – racconta il titolare del Bar Torrefazione di Molassana – e con tutte le macchine spente è impossibile lavorare. Abbiamo perso la mattinata di lavoro. Chi ci ripaga?”

Una situazione che sta diventando preoccupante: “Ci hanno avvertito che avrebbero ripristinato la corrente entro le 15 – spiega – ma non è possibile lavorare in questo modo. Anche perchè i continui cali di corrente mettono a rischio anche i macchinari”.

Una situazione che ha colpito anche l’edificio scolastico di via Molassana 71, la “nuova” scuola vale a dire il plesso ripristinato per ospitare le classi dell’istituto comprensivo di via San Felice alle prese con gli adeguamenti sismici: disservizi si sono verificati anche oggi, e al momento il generatore messo a disposizione dal comune non è ancora stato cablato per la messa in servizio, come ci riferiscono fonti scolastiche.